1:0-Sieg gegen Ludwigsfelde Energie Cottbus steht im Viertelfinale des Brandenburgischen Landespokals

Sieg gegen Ludwigsfelde Energie Cottbus steht im Viertelfinale des Brandenburgischen Landespokals Stand: 15.10.2023 16:48 Uhr

Die Fußballer von Energie Cottbus haben im Brandenburgischen Landespokal das Viertelfinale erreicht. Am Sonntagnachmittag gewann der Regionalligist sein Achtelfinalspiel gegen den Oberligisten Ludwigsfelder FC auswärts knapp mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor des Tages, das den Cottbuser Favoriten den Einzug in die nächste Runde sicherte, erzielte Jonas Hildebrandt kurz vor Ende der ersten Halbzeit.

Lugwigsfelder FC hält dagegen

Insgesamt tat sich der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost allerdings durchaus schwer gegen die eine Klasse tiefer spielenden Ludwigsfelder. Zwar bestimmte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz von Beginn an das Spiel, allerdings ohne sich aus ihrer Überlegenheit heraus konsequent zwingende Chancen zu erspielen. So dauerte es bis in die 45. Minute, ehe Hildebrandt die Gäste aus der Lausitz in Führung brachte. Der 26-Jährige, der Cottbus in Abwesenheit des verletzten Axel Borgmann als Kapitän anführte, erwischte den Ball bei einer Ecke seiner Mannschaft am langen Pfosten optimal per Kopf und erzielte so das 1:0 für Energie.



In der zweiten Halbzeit gelang es dem Ludwigsfelder FC anschließend, das Spiel etwas ausgeglichener zu gestalten und auch selbst zu Chancen zu kommen. Während die Cottbuser mit ihrer Führung im Rücken ohne den ganz großen Offensivdrang agierten, investierte Ludwigsfelde insbesondere in der Schlussviertelstunde viel, um noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. So wie in der 79. Minute, als Cottbus-Torwart Elias Bethke bei einem gefährlichen Kopfball von Ludwigsfeldes Maximilian Obst aus rund zehn Metern retten musste.



Am Ende blieb es allerdings beim 0:1 aus Sicht der Gastgeber, das Energie Cottbus im Umkehrschluss den Einzug ins Viertelfinale sicherte. Für den amtieren Landespokalsieger in Brandenburg war es wettbewerbsübergreifend der zehnte Sieg aus den vergangenen elf Spielen.

