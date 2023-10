Deutsche Eishockey Liga Eisbären verlieren trotz 2:0-Führung gegen Bremerhaven Stand: 22.10.2023 17:01 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zuletzt zwei Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Die Hauptstädter verloren am Sonntagnachmittag gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven nach einer Zwei-Tore-Führung noch mit 2:4 (2:0, 0:2, 0:2). Manuel Wiederer und Blaine Byron trafen für die Berliner, die das Spiel nach einem starken ersten Drittel aus der Hand gaben.

Eisbären zwei Mal überrumpelt und im Abschluss glücklos

Vor 13.198 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof begannen die Hausherren konzentriert und ließen die Gäste kaum ins Spiel kommen. Wiederer traf zur Führung, Byron baute den Vorsprung im ersten Powerplay der Berliner noch im Auftaktdrittel aus.



Unmittelbar nach der ersten Pause ließen sich die Hauptstädter allerdings überrumpeln. Nach nur sechs Sekunden verkürzte Colt Conrad mit einem Überzahltor für die Bremerhavener. Die Berliner verloren nun phasenweise die Ordnung und leisteten sich einige Zeitstrafen. Nicholas Jensen nutzte ein weiteres Powerplay der Gäste zum Ausgleichstreffer.



Auch im Schlussabschnitt erwischten die Norddeutschen den besseren Start und gingen nach 23 Sekunden durch Conrads zweites Tor erstmals in Führung. Die Hauptstädter bemühten sich zwar um den Ausgleich, blieben aber im Abschluss glücklos. Jan Urbas sorgte schließlich kurz vor dem Spielende für die Entscheidung zugunsten der Gäste.



Weiter geht es für die Eisbären am Freitag (19:30 Uhr), dann im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings.

Sendung: rbb UM6, 22.10.2023, 18 Uhr