Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: 1. FC Union kämpft gegen den SC Freiburg um den Ligaverbleib

Der 1. FC Union zittert. Den Köpenickern droht der Absturz von der Königsklasse in die 2. Liga. Den direkten Klassenerhalt kann das Team am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Der 1. FC Union hat den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand. Die Köpenicker müssen am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15:30 Uhr/Sky) gewinnen, sonst geht es in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf oder es droht sogar der direkte Abstieg.

Blick richtet sich auf Bochum, Mainz und Köln

Gelingt dieser Heim-Dreier, ist für die Eisernen auch der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz möglich. Dafür muss die Konkurrenz aber mitspielen - und Mainz 05 (in Wolfsburg) oder der VfL Bochum (bei Werder Bremen) verlieren.



Holt der FCU hingegen beim letzten Auftritt von SC-Coach Christian Streich gegen Freiburg keine Punkte, droht sogar der direkte Absturz in die Zweitklassigkeit. Denn dann könnte der 1. FC Köln - vorausgesetzt die Domstädter gewinnen in Heidenheim und holen vier Tore auf - noch an den Unionern vorbeiziehen.

Grote wechselt drei Mal

Interimstrainer Marco Grote wechselt für das Schicksalsspiel drei Mal. Für den gelb-gesperrten Rani Khedira rückt Lucas Tousart in die Startelf und Josip Juranovic ersetzt den verletzten Jerome Roussillon. Zudem findet sich im Vergleich zur bitteren 2:3-Niederlage in Köln Kevin Volland auf der Bank wieder. Für ihn darf Yorbe Vertessen von Beginn an stürmen.

