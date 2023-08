Regionale Starter, Medaillenchancen, Stars Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Leichtathletik-WM Stand: 15.08.2023 20:36 Uhr

Das Leichtathletik-Highlight des Jahres steht bevor: Am Samstag starten die Weltmeisterschaften in Budapest. Dort werden auch Athletinnen und Athleten aus Berlin und Brandenburg an den Start gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet die Leichtathletik-WM statt?

Die 19. Weltmeisterschaften der Leichtathleten finden im Nemzeti Atletikai Központ Stadion (Kapazität: 37.326) in Ungarns Hauptstadt Budapest statt. Dort werden vom 19. bis 27. August in jeweils 24 Disziplinen bei Männern und Frauen Medaillen vergeben. Hinzu kommt noch eine Mixed-Staffel über 4x400 Meter.

Welche Top-Athleten aus Berlin und Brandenburg sind dabei?

Eine der zwei deutschen Athletinnen, die bei der WM in den USA im vergangenen Jahr überhaupt eine Medaille holen konnte, ist Gina Lückenkemper. Die Sprinterin vom SCC Berlin hatte im texanischen Eugene mit der Staffel Bronze gewonnen. Auch in Budapest ist sie wieder Teil der 4x100 Meter-Sprintstaffel (Finale am 26. August um 21:50 Uhr). Solo geht sie hingegen über 100 Meter an den Start (Finale am 21. August um 21:50 Uhr). Dort war sie in München zuletzt in 10,99 Sekunden Europameisterin geworden.

Mit Diskuswerferin Kristin Pudenz vom SC Potsdam ist außerdem eine olympische Medaillengewinnerin aus Brandenburg in Budapest mit dabei. Die 30-Jährige hatte in Tokyo mit einer Weite von 66,86 Metern Silber geholt. Auch bei der EM in München war sie im vergangenen Jahr Zweite geworden. Nun wird sie im am 22. August ab 20:20 Uhr um die erste WM-Medaille ihrer Karriere kämpfen.



Bei den Männern liegen die größten Erfolgschancen unserer Region wohl auf dem Potsdamer Geher Christopher Linke. Bei seinem letzten WM-Auftritt war er zwar nach der halben Strecke bereits abgehängt und gab vorzeitig auf, wurde in München dann aber Vize-Europameister. Seine 20-Kilometer-Gehen sind die erste Disziplin auf dem WM-Zeitplan. Start ist am 19. August um 8:50 Uhr. Die größere Distanz über 35 Kilometer bestreitet er dann fünf Tage später um 7 Uhr morgens.

Wie steht es um die deutschen Medaillen-Chancen?

In Eugene hatte das Aufgebot des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) im vergangenen Jahr die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten erzielt. Neben der Sprintstaffel gab es nur noch eine einzige weitere Medaille für Deutschland: Weitspringerin Malaika Mihambo holte spektakulär Gold. Diese musste ihre Teilnahme an den Wettkämpfen in Budapest aber bereits vor einem Monat verletzungsbedingt absagen. Außerdem fehlen dem DLV weitere Stars, wie 5.000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen, die EM-Zweite im Stabhochspringen Bo Kanda Lita Baehre, oder die Top-Mittelstreckenläuferin Katharina Trost.



Es ist also wohl nicht damit zu rechnen, dass die schwache Ausbeute des letzten Jahres dieses Mal deutlich übertroffen werden kann. Die größten Hoffnungen des deutschen Teams dürften wohl auf den beiden Zehnkämpfern Leo Neugebauer und Niklas Kaul sowie Julian Weber im Speerwurf liegen.

Wer sind die internationalen Stars?

Auch wenn mit Olympia- und WM-Siegerin Malaika Mihambo und 400-Meter-Hürden-Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) zwei absolute Top-Stars ausfallen, wird es in Budapest viele andere Ausnahmeathleten zu sehen geben.



Mit Stabhochspringer Armand "Mondo" Gustav Duplantis (Schweden) und Hürdenläufer Karsten Warholm (Norwegen) gehen zwei aktuelle Weltrekordhalter an den Start, die auch in diesem Jahr wieder für außergewöhnliche Leistungen sorgen könnten. Auch auf den US-Sprinter Noah Lyles sollte man ein Auge haben. Er holte in Tokyo Bronze über 200 Meter und wurde auf derselben Distanz im vergangenen Jahr in 19,31 Sekunden Weltmeister. Das ist die drittschnellste Zeit aller Zeiten.

Wer überträgt die Wettkämpfe aus Budapest?

Wie bereits im letzten Jahr berichten ARD und ZDF ausführlich live von der WM, sowohl vormittags als auch in der Primetime. Hinzu kommen Livestreams in den Mediatheken. Auch bei Eurosport laufen die Wettkämpfe.

Sendung: rbb24, 16.08.2023, 18 Uhr