101:75-Sieg gegen Finnland Deutsche Basketballer beenden WM-Gruppenphase ungeschlagen Stand: 29.08.2023 12:26 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in Japan auch ihr drittes Gruppenspiel gewonnen. Am Dienstagmorgen setzte sich die Mannschaft von Gordon Herbert deutlich mit 101:75 (47:39) gegen Finnland durch. Damit zieht Deutschland als ungeschlagener Gruppensieger der Staffel E in die Zwischenrunde ein. Der Berliner Franz Wagner fehlte dabei erneut wegen seiner Knöchelverletzung.



Deutschland schlägt Australien und geht als Gruppenerster in die Zwischenrunde mehr

Zäher Start

Der Start vor 6.037 Zuschauern verlief zäh, Punkte gab es zunächst nur von der Freiwurflinie. Der erste Korb aus dem Feld gelang Johannes Voigtmann zum 8:5 (5.). Die Dreier fielen überhaupt nicht, die Finnen um NBA-Allstar Lauri Markkanen kamen immer besser ins Spiel. Herbert nahm beim Stand von 17:22 (9.) eine erste Auszeit, kritisierte das Rebounding und schlechte Umschalten. Die Worte wirkten, seine Schützlinge steigerten sich in der Verteidigung, das Team fand in den Rhythmus - auch ohne Schröder, der Pausen erhielt. Nach einem 10:0-Lauf hieß es 37:27 (15.).



Der schon gegen Australien so starke Schröder übernahm Ende des zweiten Viertels, obgleich er an der Dreierlinie erfolglos blieb. Der NBA-Profi von den Toronto Raptors nutzte seine flinken Beine und zog mehrfach erfolgreich zum Korb. 13 Punkte standen beim Gang in die Kabine schon in der Statistik des Point Guards.



Deutliches Ende

EM-Bronzegewinner Deutschland zog nach der Pause mit einem 8:0 weiter davon, die Finnen fanden überhaupt keine Mittel mehr. Spätestens als Johannes Voigtmann den Vorsprung auf über 20 Punkte erhöhte (66:45/26.), war die Entscheidung gefallen. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, Schröder wurde im Schlussviertel geschont.



Die deutsche Mannschaft um ihre Topscorer Schröder und Bonga (jeweils 15 Punkte) hat nun erstmals im Turnier zwei Tage Pause, bevor es am Freitag gegen den Zweiten der Gruppe F wieder ernst wird. Bleibt zu hoffen, dass dann auch Wagner wieder dabei ist.



"Das war unser Wunschgedanke, dass wir mit drei Siegen in die nächste Runde gehen", sagte NBA-Profi Daniel Theis bei "Magenta Sport". Auch wenn es anfangs "ein bisschen zäh" gewesen war. Andreas Obst lobte die Reserve und die Einstellung: "Die Bank hat uns gut gepusht. Jeder Punkt, jedes Spiel zählt. Mit der Mentalität sind wir reingegangen."



Ab Freitag geht es für die deutsche Mannschaft erneut auf der japanischen Insel mit der zweiten Gruppenhase weiter. Die nächsten Gegner aus der Parallelgruppe F heißen voraussichtlich Slowenien und Georgien. Für ein Weiterkommen ins Viertelfinale muss Deutschland mindestens Platz zwei holen.



Sendung: rbb24, 29.08.2023, 18 Uhr