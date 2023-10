Fußball Cottbuser Kapitän Borgmann erleidet Kreuzbandriss Stand: 07.10.2023 15:30 Uhr

Der FC Energie Cottbus wird mehrere Monate auf seinen Kapitän Axel Borgmann verzichten müssen. Wie der Regionalligist am Sonntag mitteilte, haben sich die Befürchtungen nach der schweren Verletzung Borgmanns beim Auswärtsspiel in Eilenburg bestätigt und der 29-Jährige hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen.

Energie Cottbus gewinnt in Eilenburg und springt vorerst an Tabellenspitze Der FC Energie Cottbus tut sich beim FC Eilenburg lange schwer - und gewinnt auch dank eines Traumtors von Tim Heike. Die Lausitzer sind zumindest über Nacht neuer Spitzenreiter der Regionalliga Nordost. Überschattet wird der Erfolg von zwei Verletzungen.mehr

"Das ist ein verdammt harter Schlag für Axel und für uns. Das war ein immens teuer erkaufter Sieg. Nicht nur, dass es sportlich sehr schwer wird ihn zu ersetzen, als Mensch und Kapitän in der Kabine ist das so nicht zu kompensieren. Wir wünschen Borge alles erdenklich Gute für die schwere Zeit, die nun vor ihm liegt", wird Trainer Claus-Dieter Wollitz in der Vereinsmitteilung zitiert.



Beim Sieg in Eilenburg hatte sich Borgmann in der 77. Minute so schwer das Knie verdreht, das der Trainer bereits nach dem Spiel mit einer langen Ausfallzeit des Kapitäns rechnete. Nun soll gemeinsam mit den Ärzten zeitnah entschieden werden, wie die weitere und möglicherweise operative Behandlung aussehen wird.

Sendung: rbb24, 07.10.2023, 18 Uhr