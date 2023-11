Regionalliga-Spitzenspiel BFC Dynamo will mit Sieg in Cottbus kleine Leistungsdelle ausbessern Stand: 23.11.2023 11:56 Uhr

Der BFC Dynamo ist in der Regionalliga gut unterwegs und hat nach dem ersten Saisonviertel Anschluss an den Spitzenplatz. Eine kleines Formtief macht den Berlinern dennoch zu schaffen - ausgerechnet vor dem Topspiel am Samstag bei Energie Cottbus. Der rbb zeigt das Spiel des BFC Dynamo bei Energie Cottbus am Samstag ab 16 Uhr im Fernsehen und in einem rbb|24-Livestream.

Die Leistungsdelle des BFC Dynamo hätte kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Ausgerechnet vor dem prestigeträchtigen Topspiel bei Energie Cottbus am Samstag (16 Uhr) sind die Berliner seit drei Partien ohne Sieg. Insbesondere das Remis zuletzt gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock kam durchaus überraschend und war für den ambitionierten BFC deutlich zu wenig.



Dabei war Trainer Dirk Kuhnert, der das Amt erst im September von Heiner Backhaus übernommen hatte, vielversprechend gestartet. In seinen ersten sechs Spielen holte der 55-Jährige fünf Siege und ein Remis.

Energie Cottbus - BFC Dynamo Es geht eng zu im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nordost. Mittendrin sind auch Energie Cottbus und der BFC Dynamo. Wer das wegweisende Verfolgerduell für sich entscheiden kann, sehen Sie im Livestream.mehr

Kuhnert kennt die Regionalliga Nordost

"Ich hoffe, dass die Delle jetzt wieder rausspringt und wir wieder normal ins Fahrwasser kommen", sagt Kuhnert vor dem Spiel in Cottbus. "Die Partie ist ein Spitzenspiel und hat wegen der Fans ein besonderes Potenzial, es ist also alles möglich." Der erfahrene Kuhnert sprang in der laufenden Saison bei den Berlinern als Trainer ein, weil der damalige Coach Backhaus aufgrund von Verhandlungen mit einem anderen Klub plötzlich und unerwartet gefeuert wurde.



In der Vergangenheit arbeitete der 55-Jährige unter anderem als Nachwuchscoach bei Hertha, dem Hamburger SV oder Mainz 05. Auch in der Regionalliga Nordost kennt sich Kuhnert aus: Seine letzten Stationen waren beim Berliner AK und Carl Zeiss Jena.



Backhaus, Kuhnert und Wollitz eint die Emotionalität

In ihrer Art sind sich Kuhnert und Vorgänger Backhaus ähnlich: lautstark, emotional, engagiert. "Ich kann nicht auf der Bank sitzen und gucken, was passiert. Ich muss selber aktiv sein und den Jungs Anweisungen geben", beschreibt Kuhnert seine Herangehensweise an den Trainerberuf. Manchmal schießt er dabei allerdings auch über das Ziel hinaus. In dieser Saison sah er bereits einige gelbe Karten und wurde damit für zu emotionales Verhalten bestraft.



Damit kennt sich auch sein Gegenüber am Samstag aus. Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz muss ebenfalls des Öfteren vom Schiedsrichter beruhigt werden. "Er ist sehr emotional, ich bin das auch", sagt Kuhnert schmunzelnd. "Ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, weil ich schon zwei, drei gelbe Karten bekommen habe in der kurzen Zeit." Sein Verhältnis zu Wollitz beschreibt Kuhnert trotz - oder vielleicht gerade wegen - dessen ebenfalls leidenschaftlicher Art als gut. "Wir sind Trainerkollegen und kennen uns ganz gut. Wir werden sehen, wie seine Taktik am Wochenende aussieht", sagt er lachend.

Das Risiko des Aufstiegsrennens Die Regionalliga Nordost stellt Vereine mit Aufstiegsambitionen vor eine schwierige Herausforderung. Für einen Spitzenkader muss immer auch ein finanzielles Risiko eingegangen werden – und das geht nicht immer gut. Von Lukas Wittemehr

Ausgangslage spricht für ein spannendes Spiel

Im Auswärtsspiel in der Lausitz müsse sich seine Mannschaft im Vergleich zu den letzten Wochen wieder deutlich steigern, sagt Kuhnert. Der BFC-Trainer erwartet starke Cottbuser. "Wir brauchen wieder mehr Griff in den Zweikämpfen. Uns erwartet dort viel Publikum und eine gute Mannschaft, das ist doch klar. Wir brauchen Tiefe, viel Feuer und müssen wach sein", sagt der gebürtige Berliner.



Insbesondere im heimischen Stadion der Freundschaft weist Energie eine gute Bilanz auf. Vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage dürften Cottbus Selbstvertrauen für das Spiel am Samstag geben.



Nicht zuletzt der Blick auf die Tabelle könnte aber auch die Berliner zusätzlich anstacheln. Der derzeit viertplatzierte BFC würde mit einem Sieg in Cottbus an den zweitplatzierten Lausitzern vorbeiziehen und so Anschluss an den Tabellenersten Greifswald halten. Für Dynamo ist Samstag also der ideale Zeitpunkt, um das kleine Formtief zu beenden und die Leistungsdelle auszubessern.



Sendung: rbb Fußball live, 25.11.23, 16 Uhr