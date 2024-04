Berliner bleibt Trainer der Frauen-Mannschaft Berliner bleibt Trainer der Frauen-Mannschaft: Hertha BSC verlängert Vertrag mit Manuel Meister Stand: 08.04.2024 19:41 Uhr

Hertha BSC hat mit Blick auf seine Frauenmannschaft eine der wichtigsten Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Drittligist aus der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen gab am Montag die Vertragsverlängerung mit Trainer Manuel Meister bekannt.



Der 41-Jährige betreut die neu gegründete Frauenmannschaft der Berliner aktuell in ihrer ersten Saison unter dem Dach von Hertha BSC.

Aufstiegsambitionen als Fernziel

Im vergangenen Sommer übernahm Meister Herthas erste eigene Frauenmannschaft nach deren Umzug von Hertha 03 Zehlendorf in die Vereinsstrukturen des Berliner Traditionsklubs. Zusammen mit Co-Trainer Gustav Kolhoff und seiner Mannschaft steht der gebürtige Berliner aktuell auf Tabellenplatz sechs und damit im Mittelfeld der Regionalliga Nordost.



Meister hat dabei den Auftrag, Herthas sehr junge Mannschaft in der dritthöchsten deutschen Spielklasse der Frauen zu etablieren und mittelfristig zu einer Mannschaft mit Aufstiegsambitionen zu entwickeln.



"Wir sind sehr froh, den gemeinsamen Weg mit Manuel weiterzugehen", wird Herthas Leiter für Frauenfußball Sofian Chahed in der Mitteilung des Klubs zitiert. "Manuel ist es gelungen, das junge Team mit seiner Art zu erreichen und zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation auch in Zukunft nachhaltig Fortschritte erzielen werden."

"Potenzial, das wir zur Entfaltung bringen möchten"

Auch Meister, der zusätzlich zu seinem Engagement bei Hertha am Wannseer Stützpunkt des Deutschen Fußball-Verbands Talente der U12 und U14 des DFB betreut, berichtete von viel Vertrauen und Wertschätzung. "Die tägliche Zusammenarbeit mit den Spielerinnen und mit ihnen die gemeinsame Leidenschaft zu teilen, schätze ich enorm", so Meister. "Wir sind ein junges Team mit großem Potenzial, das wir zur Entfaltung bringen möchten. Dabei sind wir noch lange nicht am Ende der eingeschlagenen Entwicklung."

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.04.2024, 19:15 Uhr