Regionalliga Nordost Berliner AK feiert Überraschungserfolg gegen Babelsberg 03 Stand: 24.11.2023 21:28 Uhr

Babelsberg hat im Auswärtsspiel am Freitagabend beim Berliner AK wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost liegen lassen. Beim bis dahin Tabellenletzten verloren die Brandenburger trotz eines Doppelpacks von Daniel Frahn. Durch das gleichzeitige Remis des Greifswalder FC wuchs der Abstand zur Tabellenspitze damit auf drei Punkte an.



Der Berliner AK dagegen sorgte nach dem Sieg im Berliner Landespokal gegen den BFC Dynamo am vergangenen Wochenende für das nächste Erfolgserlebnis. Die Berliner verlassen durch den Sieg erstmals seit dem zehnten Spieltag den letzten Tabellenplatz.

Später Siegtreffer

Die Führung für Babelsberg kam kurios zustande. Nach einem Rückpass des eigenen Spielers zu BAK-Torhüter Luis Zwick gab es indirekten Freistoß im Strafraum. Diesen verwandelte Daniel Frahn gefühlvoll. Doch Marcel Bremer konnte noch vor der Pause ausgleichen (44.). In der 62. Minute brachte Cihan Ucar die Berliner erstmals in Führung. Doch nur drei Minuten traf erneut Daniel Frahn und erzielte damit den Ausgleich. Kurz vor Schluss sorgte dann der eingewechselte Ufumwen Osawe für den umjubelten Siegtreffer.

