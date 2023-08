American Football Berlin Thunder schlagen Prag, Adler verlieren knapp in Braunschweig Stand: 13.08.2023 21:03 Uhr

Die Berlin Thunder bleiben auch nach der kurzen Sommerpause in der European League of Football (ELF) auf Erfolgskurs. Das Hauptstadtteam gewann am Sonntag das Rückspiel gegen Liga-Neuling Prag Lions mit 40:7 (26:7) und holte damit den vierten Sieg in Serie.

Mit 5:3-Siegen ist das Team von Trainer Johnny Schmuck in der Eastern Conference weiterhin Tabellendritter hinter dem Topteam der Vienna Vikings (8:0) und Wroclaw Panthers (6:3). Auf letztere treffen die Berliner am kommenden Samstag (17 Uhr), bevor es zum Vorrundenabschluss am 3. September (13 Uhr) gegen die Hamburg Sea Devils geht.

Adler fallen im GFL-Playoff-Rennen zurück

In der German Football League (GFL) mussten die Berlin Adler hingegen eine knappe Niederlage hinnehmen. Mit 20:21 (14:7) unterlagen sie bei den New Yorker Lions Braunschweig und fallen im Kampf um die Playoffs weiter zurück. Drei Spiele vor Saisonende haben sie nun zwei Siege Rückstand auf den vierten Platz der Staffel Nord, der zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen würde.

