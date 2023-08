Live hören und im Ticker Bei Regionalligist Jena will Hertha böse Überraschung vermeiden Stand: 12.08.2023 12:58 Uhr

Hertha wartet auf den ersten Pflichtspiel-Erfolg in dieser Saison. Im Pokal trifft der Zweitligist nun auf das Regionalliga-Team von Carl Zeiss Jena. Nach dem Erstrunden-Aus im Vorjahr wollen die Berliner in diesem Jahr ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC peilt im DFB-Pokal den Einzug in die zweite Runde an. Vor der Partie beim zwei Klassen tiefer spielenden Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena am Samstag (13 Uhr, im Audio-Livestream auf rbb|24.de) mahnte Hertha-Trainer Pal Dardai seine Mannschaft, "das Spiel ernst" zu nehmen. "Machen wir das nicht, bekommen wir Probleme."



In der vergangenen Pokalsaison unterlag der damalige Bundesligist überraschend Eintracht Braunschweig in der 1. Runde. Nach einem 9:10 im Elfmeterschießen musste Hertha bereits alle Pokalträume begraben.

Suat Serdar in der Startelf

Diese Überraschung soll sich gegen Jena nicht wiederholen. Allerdings muss Trainer Dardai auf insgesamt acht Spieler verzichten. Neben den noch abzugebenden Dodi Lukebakio und Myziane Maolida hat sich unter der Woche auch noch Florian Niederlechner mit muskulären Problemen zu den Verletzten gesellt.



Neuzugang Haris Tabakovic wird dafür als Sturmspitze in der ad hoc Arena auflaufen. Für den nach Florenz gewechselten Stammtorwart Oliver Christensen hütet erstmalig in dieser Saison Tjark Ernst den Kasten der Berliner. Ebenfalls zu seinem ersten Pflichtspiel in der Spielzeit 2023/24 kommt Suat Serdar. Der Mittelfeldspieler galt zuletzt als Verkaufkandidat bei dem finanziell angeschlagenen Hauptstadt-Klub.

So beginnt Hertha: Ernst – Kenny, Leistner, Dudziak – M. Dardai, Serdar, Klemens – P. Dardai, Richter, Reese – Tabakovic

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.08.2023, 13 Uhr