Basketball-Euroleague Alba Berlin verliert gegen Fenerbahce Istanbul Stand: 22.12.2023 22:48 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben drei Tage nach dem Coup gegen den FC Barcelona in der Euroleague gegen Fenerbahce eine Heimpleite kassiert.

Die Basketballer von Alba Berlin haben drei Tage nach dem Coup gegen den FC Barcelona in der Euroleague eine Heimpleite kassiert. Die Berliner unterlagen am Freitagabend in der heimischen Arena am Ostbahnhof vor 13.000 Zuschauern dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul mit 82:91 (47:51).



Alba bleibt damit Tabellenvorletzter der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 15 und Matt Thomas mit 13 Punkten.

Alba im ersten Durchgang tonangebend

Alba Berlin gelang in der ersten Hälfte eine hohe Trefferquote von zweitweise mehr als 60 Prozent, gepaart mit aggressiver Verteidigung. So erspielten sich die Hausherren zu Beginn des zweiten Viertels eine 9-Punkte-Führung. Die Gäste aus Istanbul wirkten zunächst verunsichert, ließen sich ein ums andere Mal den Ball klauen: Zu neun Turnovers zwangen die Berliner die Gäste im ersten Durchgang.



Vor dem Seitenwechsel verpassten es die Berliner dann, noch höher in Führung zu gehen, vor allem, weil Johannes Thiemann und Khalifa Koumadje unter dem gegnerischen Korb keinen wirklichen Zugriff bekamen.



Angeführt von Center Georgios Papagiannis schafften es die Gäste, dranzubleiben. Die Türken ließen zahlreiche erfolgreiche Dreipunktewürfe auf die Berliner Verteidigung regnen, sodass die Gäste zur Pause, angefeuert von zahlreichen türkischen Fans, sogar mit einer 51:47-Führung in die Kabine gingen.

Istanbul in zweiter Hälfte zu stark

Zu Beginn des dritten Viertels hatte das Team von Trainer Israel Gonzalez den Gästen, die in der Zone immer dominanter auftraten, nur wenig entgegenzusetzen. Prägende Akteure waren in dieser Phase die Istanbuler Big Men Johnathan Motley und Papagiannis. Alba gab den Spielabschnitt mit 12:21 verloren.



Den letzten Spielabschnitt konnten die Berliner dann ausgeglichen gestalten, wurden dem Favoriten aus der Türkei allerdings nicht wirklich mehr gefährlich.

Sendung: rbb24, 22.12.2023, 22 Uhr