Bahnrad-EM Bahnrad-EM: Pauline Grabosch holt Bronze im Zeitfahren Stand: 13.01.2024 19:11 Uhr

Pauline Grabosch (Track Team Brandenburg) hat bei der Bahnrad-EM im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille im Zeitfahren gewonnen. Die Teamsprint-Anfahrerin benötigte am Samstag für die 500 Meter 33,444 Sekunden. Nur die Britin Katy Marchant (33,319) und Taky Marie-Divine Kouame (33,356) aus Frankreich waren besser. Grabosch ist stark aus der kurzen Winterpause gekommen.

Cottbuser Bahnrad-Trio holt Gold zum EM-Auftakt mehr

Zuvor schon Gold im Teamsprint gewonnen

Zum Auftakt der Europameisterschaften am Mittwoch war die 25-Jährige beim Gold-Hattrick im Teamsprint mit Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze persönliche Bestzeit gefahren. Ihre hochdekorierten Teamkolleginnen ließen das Zeitfahren am Samstag aus.



Stattdessen erhielt Clara Schneider eine Chance, die 19-Jährige wurde im Finale in 34,682 Sekunden Achte. Am Sonntag stehen die letzten Wettbewerbe in Apeldoorn auf dem Programm. Darunter auch die Sprint-Disziplin Keirin, in der Friedrich als Titelverteidigerin an den Start geht. Auch Franziska Brauße ist nach ihrem EM-Gold im Vorjahr in der Einerverfolgung favorisiert.

Sendung: rbb24, 13.01.2024, 21:45 Uhr