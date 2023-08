Regionalliga Nordost | 3. Spieltag Altglienicke übernimmt zwischenzeitliche Tabellenführung, BFC holt nur einen Punkt Stand: 15.08.2023 22:33 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke am Dienstagabend zwischenzeitlich die Tabellenführung übernommen. Die Berliner gewannen auswärts beim FSV Luckenwalde deutlich mit 4:1 (2:0) und sprangen somit an die Spitze. Die Verfolger können jedoch bereits am Mittwoch nachziehen.



Für die VSG erzielten Tolcay Cigerci (27., 82.) und Akaki Gogia (35., 74.) jeweils einen Doppelpack. Bei Luckenwalde traf Jorden Winter (62.).

BFC mit Problemen

Der BFC Dynamo ließ derweil im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz Punkte liegen. Mit 1:1 (0:1) trennten sich beide Teams vor 1.713 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen. Außenseiter Meuselwitz lieferte den Berlinern dabei von der ersten Minute an eine Partie auf Augenhöhe und ließen kaum Chancen zu.



Kurz vor der Pause gingen die Gäste dann sogar durch einen Treffer von Florian Hansch (42.) in Führung. In der 64. Minute glich der BFC nach einer Ecke durch ein Kopfballtor von Steffen Eder aus, konnte die darauffolgende Drangphase aber nicht nutzen und musste nach zwei Großchancen der Gäste am Ende sogar froh sein, das Spiel nicht noch zu verlieren. Aus den ersten drei Saisonspielen haben die Berliner nun vier Punkte geholt.

Torloses Berlin Derby, spektakuläres Hertha-Spiel

Torlos blieb hingegen das Hauptstadt-Duell zwischen Viktoria und dem Berliner AK. Im Stadion Lichterfelde passierte lange wenig und es gab kaum Chancen. Erst in der 87. Minute kamen die Gäste wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor, die Latte rettete den Himmelblauen allerdings einen Punkt. Für den BAK war es der erste der neuen Saison, Viktoria hat vier gesammelt.

Deutlich torreicher verlief die Partie der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gegen den FSV Zwickau. Mit 4:3 (2:1) gewannen die Berliner das spektakuläre Spiel im Amateurstadion auf dem Olympiagelände. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase durch Tore von Gustav Christensen (2.) und Maurice Covic (35.) in Führung gegangen, kassierten aber noch vor der Pause den Anschlusstreffer durch den Zwickauer Jahn Hermann (38.).



Hermann sorgte dann nach dem Wiederanpfiff auch für den zwischenzeitlichen Ausgleich (53.), bevor Derry Scherhant die Berliner wieder in Führung brachte. In der 78. Minute glich Zwickau dann erneut durch einen Treffer von Veron Dobruna zum 3:3 aus und es sah bis kurz vor Schluss nach einer Punkteteilung aus. In der 88. sorgte Christensen mit seinem zweiten Treffer aber doch noch für einen blau-weißen Sieg. Für Hertha war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Sendung: rbb24, 15.08.2023, 21:45 Uhr