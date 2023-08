Basketball-Bundesliga Alba holt Sterling Brown mit viel NBA-Erfahrung Stand: 15.08.2023 12:26 Uhr

Alba Berlin hat den fünften Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Wie die Berliner Basketballer am Dienstag mitteilten, wechselt der US-Amerikaner Sterling Brown nach Berlin. Der 28-Jährige habe einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Für ihn ist es die erste Station in Europa.



Deutsche Basketballer schlagen auch Kanada mehr

Fast 300 Spiele in der NBA

"Ich mag Sterling, seitdem ich ihn 2017 zum ersten Mal live spielen gesehen habe", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Mit seinen Skills wird er uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn er etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen."



In der NBA lief Brown seit 2017 für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers auf. In der vergangenen Saison spielte der Profi bei den Lakers viermal an der Seite des deutschen Nationalmannschaftskapitäns Dennis Schröder.



Insgesamt kommt der Flügelspieler auf 292 Einsätzen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.



Sendung: rbb24, 15.08.23, 18 Uhr