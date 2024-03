87:78 nach Verlängerung 87:78 nach Verlängerung: Alba gewinnt erstes Viertelfinalspiel gegen Saarlouis Stand: 22.03.2024 22:08 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind mit einem Sieg in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft gestartet. Gegen den Außenseiter Saarlouis benötigte die Mannschaft des Trainers Cristo Cabrera beim 87:78-Erfolg dazu jedoch die Verlängerung. Nur fünf Tage zuvor war den Berlinerinnen im Spiel um Platz des deutschen Pokals ein 83:69 in der regulären Spielzeit geglückt. Beste Alba-Werferinnen dieses Mal waren Deeshyra Thomas (16 Punkte), Laina Snyder (15) und Theresa Simon (11).



Alba war vor 1.535 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sömmeringhalle gut in die Partie gestartet. Die Gastgeberinnen trafen vor allem stark von der Dreierlinie (sechs der ersten sieben Versuche) und gingen mit einer 28:19-Führung aus dem ersten Viertel. Doch dann kippte die Partie. Gegen die gut aufspielenden Gäste ließ vor allem die Zweier-Wurfquote zu stark nach. Zudem leistete sich Alba zu viele Turnover. Dennoch ging das Team mit 41:35 in die Halbzeitpause.

"Einzigartige" Sömmeringhalle

Im dritten Viertel schließlich dominierte Saarlouis (24:18), das in der Schlussphase sogar kurz davor war, als erste Mannschaft dieser Saison überhaupt in der Sömmeringhalle zu gewinnen. Doch während die Gäste Nerven zeigten, behielten die Berlinerinnen vor allem von der Freiwurflinie die Ruhe, so dass es in die Verlängerung ging. Dort machte sich Saarlouis' deutlich kleinerer Kader bemerkbar - dem Team fehlten mit schwindender Kraft die Optionen. Mit 16:7 entschied Alba die "Overtime" für sich und führt damit in der Playoff-Serie mit 1:0.



Welchen Einfluss dabei die Heimkulisse hatte, unterstrich Albas Spielerin Leoni Kreyenfeld nach dem Spiel am Mikrofon des Alba-Livestreams: "Die Sömmeringhalle war wirklich einzigartig. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptfaktoren, warum wir hier noch ungeschlagen sind."



Dank des Auftaktsieges benötigt Alba nun in der "Best-of-three"-Serie noch zwei weitere Erfolge, um ins Halbfinale einzuziehen. Spiel zwei findet am Sonntag, den 24. März (15:30 Uhr) erneut in Berlin statt.

Sendung: rbb24, 22.03.2024, 22 Uhr