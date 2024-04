3. Junior Masters 3. Junior Masters: Kunstradsportler turnen in Bad Saarow um EM-Qualifikation Stand: 04.04.2024 18:24 Uhr

Der Sportverein SG Rauen lädt am Samstag zum dritten Junior-Masters-Wettbewerb im Kunstradsport nach Bad Saarow (Oder-Spree) ein. Es geht um die Qualifikation für die Deutsche und die Europameisterschaft im Kunstradsport.





Auch die 17-Jährige Joline Bretsch will sich dort beweisen, wie sie sagt. Die aktuelle Brandenburger Meisterin wird mit dem SG Rauen in der Kategorie Einer-Kunstradsport Juniorinnen antreten.



Seit elf Jahren betreibt die Sportlerin das Turnen auf dem Kunstrad. Fünf Titel hat sie bereits in der Einer Kunstradsport Kategorie für sich gewinnen können.

Rennrad ohne Bremsen

Beim Kunstradsport handelt es sich um das Turnen auf einem speziellen Fahrrad. Dieses ähnelt einem normalen Rennrad, hat aber keinen Bremsen und einen speziellen Lenker, sagte Bretsch dem rbb. "Wir turnen auf dem Fahrrad und versuchen dabei, nicht den Boden zu berühren und es möglichst schön und ruhig aussehen zu lassen", so Bretsch weiter.



Fünf Minuten haben die Teilnehmer Zeit, um eine gewisse Anzahl an Übungen vorzuführen. Dabei fährt das Fahrrad durchgehend in Kreisen. Das ganze wird mit Musik untermalt. Bretsch hat sich für ein Stück des italienischen Komponisten Ludovico Einaudi entschieden.

Das letzte "richtige" Training habe am Mittwoch stattgefunden, so die Kunstradsportlerin. "Am Freitag haben wir auch noch Zeit und in der Halle, wo dann der Wettkampf ist und noch einmal ein bisschen an den Boden zu gewöhnen", sagte sie weiter.

Einer bis Vierer Kunstrad Juniorinnen und Junioren

Die Junior Masters in der Scharmützelsee-Halle in Bad Saarow starten am Samstag um 8:30 Uhr. Neben den Einer-Kunstradsport-Juniorinnen und -Junioren, werden auch die Zweier- und Vierer-Kunstradsport-Juniorinnen und -Junioren der offenen Klasse antreten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.04.2024, 15:42 Uhr