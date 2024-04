100:91 trotz sieben Ausfällen 100:91 trotz sieben Ausfällen: Albas Rumpfteam ringt Ludwigsburg nieder Stand: 07.04.2024 18:02 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den neunten Sieg in Serie geholt. Am Sonntag gewannen die Berliner daheim vor 7446 Zuschauern gegen die MHP Riesen Ludwigsburg dank einer starken Offensive mit 100:91 (55:44). Alba bleibt Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 21 und Yanni Wetzell mit 18 Punkten.



Bevor die Begnung überhaupt gestartet war, bekam Albas Trainer Israel Gonzalez sehr schlechte Nachrichten aus seinem Kader: Gleich sieben Akteure fehlten. Weltmeister Johannes Thiemann, Gabriele Procida und Matteo Spagnolo sind verletzt. Justin Bean, Jonas Mattisseck, Elias Rapique und Louis Olinde konnten krankheitsbedingt nicht mitwirken.

Alba verliert letztes internationales Heimspiel gegen Partizan Belgrad mehr

Viele Unterbrechungen

Die Berliner starteten dennoch gut und führten schnell 8:2. Ein anschließender Ludwigsburger 10:2-Lauf brachte zwar die erste Gäste-Führung, doch die Berliner blieben unbeeindruckt. Mit viel Tempo bereiteten sie Ludwigsburg zusehends Probleme. Zudem dominierten sie die Rebounds. Zu Beginn des zweiten Viertels setzte sich Alba mit einem 16:2-Lauf weiter ab. Erst danach traf Ludwigsburg etwas besser seine Würfe.



Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie hektischer und unruhiger. Viele Unterbrechungen ließen den Spielfluss der Berliner fast erlahmen. Die Gäste agierten deutlich physischer, an der Grenze und oft auch drüber - meist ungeahndet. So kam Ludwigsburg in der Schlussphase auch noch mal auf fünf Zäher heran (91:86), Alba setzte sich aber am Ende durch.



Weiter geht es für Alba am Donnerstag, den 11. April (20:15 Uhr), dann mit einem Euroleague-Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.04.2024, 18:15 Uhr