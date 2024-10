buten un binnen Wirtz-Rekord und 4 andere Fakten zu den Werder-Frauen im Weser-Stadion Stand: 11.10.2024 16:14 Uhr

Um 14 Uhr geht es los für die Werder-Frauen: Das Gastspiel im Weser-Stadion steht an – und gleich sechs Bremerinnen treffen mit Bayer Leverkusen auf ihren Ex-Klub.

Von Julian Meiser

1. Das Nebelhorn ist noch ohne Einsatz

Das Weser-Stadion wartet in der Saison 2024/2025 immer noch auf ein Werder-Tor. Trotz dreier Heimspiele ist es dem Team von Ole Werner in dieser Saison noch nicht gelungen, in der eigenen Spielstätte ein Tor zu schießen. Nun sind also Werders Frauen gefragt. Sie können das Nebelhorn zum ersten Mal in dieser Spielzeit zum Dröhnen bringen.

2. Viele Werder-Stars haben Bayer-Vergangenheit

Sechs Spielerinnen im Kader von Werder-Trainer Thomas Horsch treffen auf ihren alten Verein: Verena Wieder, Amira Arfaoui, Caroline Siems, Rieke Dieckmann, Sharon Beck und Juliane Wirtz. Zur ihrer Zeit in Leverkusen spielte Wirtz achtmal gegen Werder. Und das ist Rekord: Keine andere Bayer-Spielerin absolvierte mehr Spiele gegen den SVW.

3. Werder mit negativer Bilanz gegen Leverkusen

Zwölfmal standen sich die Frauen vom SVW und von Bayer 04 gegenüber. Zweimal trennten sich die Teams unentschieden, viermal gewann Werder und sechsmal holte die Werkself den Sieg. Das Torverhältnis aus Werder-Perspektive: 12:20. Das Positive: Als die beiden Klubs letztmals gegeneinander spielten, gewann Horschs Team auswärts mit 3:2.

4. Revolverheld tritt vor Anpfiff auf

Vor Spielbeginn wird die Band Revolverheld im Weser-Stadion spielen. Für Sänger Johannes Strate, bekennender Werder-Fan, natürlich ein besonderer Auftritt, wenngleich er schon Erfahrung damit hat: Im Jahr 2007 trat er im Vorfeld eines Champions-League-Spiels gegen Real Madrid vor der Ostkurve auf und sang "Lebenslang Grün-Weiß".

5. Günstigstes Ticket für 2,50 Euro

Karten für das Spiel im Weser-Stadion sind online sowie an der Tageskasse verfügbar. Das teuerste Ticket für den VIP-Bereich gibt es für 125 Euro. Das günstigste Ticket für Erwachsene im Stehplatzbereich der Ostkurve kostet fünf Euro. Kinder zahlen beim Kauf eines Ostkurventickets nur 50 Prozent des Preises, also 2,50 Euro.

Mehr zu Werders Frauen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. Oktober 2024, 18:06 Uhr