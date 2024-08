buten un binnen Werders U23 und Bremer SV verlieren ihre Spiele in der Regionalliga Stand: 25.08.2024 18:03 Uhr

Werders U23 verlor in einem wilden Spiel mit 3:4 gegen BW Lohne. Der Bremer SV kassierte beim 2:3 gegen den SSV Jeddeloh II ebenfalls eine Niederlage.

Für die beiden Bremer Teams in der Regionalliga war der Sonntag ein schwarzer Tag. Für Werders U23 ist durch die Niederlage gegen Lohne nun der Fehlstart perfekt. Nach fünf Spieltagen hat das Nachwuchsteam des SVW lediglich vier Punkte auf dem Konto.

Lohnes Felix Schmiederer war dreimal gegen Werders U23 erfolgreich.

Nachdem die U23 bereits am Dienstag deutlich mit 1:5 bei Kickers Emden verloren hat, konnte auch gegen BW Lohne nicht gepunktet werden. Werder ging dabei nach zehn Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter von Cimo Röcker in Führung. In der 16. Minute spielten die Lohner allerdings einen Konter gut aus. An dessen Ende traf Stürmer Felix Schmiederer zum 1:1. Er erzielte in der 35. Minute auch das 2:1 und legte kurz nach der Halbzeit mit seinem dritten Treffer nach (51.).

Als Bernd Riesselmann in der 60. Minute nach einem Freistoß per Kopfball auf 4:1 für die Lohner erhöhte, schien die Partie bereits entschieden zu sein, doch Werder kam nochmal zurück. Jannic Ehlers (71.) und Joel Imasuen (74.) verkürzten auf 3:4. Ein weiteres Tor gelang der U23 jedoch nicht.

Bremer SV verkürzt von 0:3 noch auf 2:3

Ebenfalls ohne Punkte blieb der Bremer SV, der nach dem 0:4 im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn und dem 0:5 am Mittwoch beim SV Meppen zu Hause gegen den SSV Jeddeloh II erneut verlor. Kurz vor der Halbzeit sah mit Allah Aid Hamid ein ehemaliger BSV-Spieler die Gelb-Rote Karte, sodass die Waller nun in Überzahl spielen durften (44).

Dies warf die Jeddeloher allerdings nicht zurück. Unmittelbar danach erzielte Max Wegner das 1:0 für sein Team (45.+1). Gazi Siala sorgte in der 53. Minute für das 0:2 aus Sicht des BSV. Beim dritten Tor der Jeddeloher durch Tim Janßen schien auch diese Partie bereits entschieden zu sein (59.). Wie Werders U23 machten es aber auch die Waller noch einmal spannend, denn Nikky Goguadze verkürzte per Handelfmeter zunächst auf 2:3 (84.) und traf in der 86. Minute auch noch 2:3. Für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Wie Werders U23 hat auch der Bremer SV bisher vier Punkte auf dem Konto. Das Team bestreitet das nächste Regionalliga-Spiel am Samstag auswärts um 14 Uhr beim VfB Lübeck. Werders U23 ist am Freitagabend um 18:30 Uhr beim VfB Oldenburg gefordert.

