buten un binnen Werders Tischtennis-Team trifft auf Dauerrivalen im Pokal-Halbfinale Stand: 19.11.2024 12:17 Uhr

Der Gegner der Bremer beim Final-Four-Turnier am 4. Januar steht nun fest. Werder bekommt es dabei erneut mit dem amtierenden Champions-League-Sieger zu tun.

Von Petra Philippsen

Zum ersten Mal seit sechs Jahren hat es Werders Bundesliga-Team wieder ins Final-Four im Tischtennis-Pokal geschafft. Nun steht auch der Halbfinalgegner der Bremer am 4. Januar in Neu-Ulm fest: Werder bekommt es einmal mehr mit dem 1. FC Saarbrücken TT zu tun.

Sowohl in den Meisterschafts-Play-offs als auch im Pokal-Wettbewerb der vergangenen Jahre hatten sich beide Mannschaften des Öfteren duelliert, meist mit dem besseren, wenn auch oft knappen Ende für die Saarbrücker. In dieser Saison konnte Werder das Team um Topspieler Patrick Franziska jedoch schon bezwingen. So gehen die Bremer, die derzeit Tabellendritter in der TTBL sind und gerade Ochsenhausen mit 3:0 von der Platte fegten, sicherlich nicht chancenlos ins Final-Four-Turnier.

Das Pokal-Final Four in der Übersicht:

Ab 11 Uhr

Halbfinale 1: TTF Ochsenhausen – TTC OE Bad Homburg

Halbfinale 2: SV Werder Bremen – 1. FC Saarbrücken TT

Finale im Anschluss

Die Tischtennis-Pokalsieger der letzten 10 Jahre:

2023/24: Borussia Düsseldorf (3:0 im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken TT)

2022/23: TTC Neu-Ulm (3:0 im Finale gegen Borussia Düsseldorf)

2021/22: 1. FC Saarbrücken TT (3:1 im Finale gegen Borussia Düsseldorf)

2020/21: Borussia Düsseldorf (3:1 im Finale gegen die TTF Ochsenhausen)

2019/20: ASV Grünwettersbach (3:2 im Finale gegen die TTF Ochsenhausen)

2018/19: TTF Ochsenhausen (3:1 im Finale gegen den SV Werder Bremen)

2017/18: Borussia Düsseldorf (3:0 im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken TT)

2016/17: Borussia Düsseldorf (3:0 im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken TT)

2015/16: Borussia Düsseldorf (3:2 im Finale gegen den TTC Fulda-Maberzell)

2014/15: Borussia Düsseldorf (3:2 im Finale gegen den TTC Fulda-Maberzell)

