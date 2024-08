buten un binnen Werder reist ohne Stürmer Kownacki zum DFB-Pokal nach Cottbus Stand: 19.08.2024 08:49 Uhr

Beim DFB-Pokal-Spiel der Bremer am Abend (18 Uhr) in Cottbus wird David Kownacki nicht mit dabei sein. Wie Werder mitteilt, spricht der Stürmer aktuell mit einem anderen Klub.

Kownacki kam im Sommer 2023 ablösefrei von Fortuna Düsseldorf nach Bremen, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er 22-mal zum Einsatz, stand aber nur dreimal in der Startelf. Ein Tor gelang dem Polen dabei nicht.

Nach nur einem Jahr steht Kownacki nun anscheinend bereits wieder vor einem Abgang – und zwar zurück nach Düsseldorf. Die Rede ist von einer Leihe für ein Jahr, mit anschließender Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Auch am Abschlusstraining des Teams vor der Partie in Cottus nahm er nicht mehr teil.

Pokal als Anreiz für Leistungssteigerung

Neben der Personalie ist die große Frage vor dem Spiel am Abend, ob Werder überhaupt schon in Form ist für die Partie gegen den Drittligaaufsteiger Cottbus. Den Testspielergebnissen will Trainer Ole Werner jedenfalls keine allzu große Bedeutung beimessen. "Manchmal reichen gefühlt zwei Testspiele für eine Krisenstimmung", meint der Trainer. Innerhalb der Mannschaft sei das aber anders. "Da geht es darum, dass wir in die Wettbewerbe starten und ich glaube, der Pokal ist ein großer Anreiz", so Werner.

