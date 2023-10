buten un binnen Werder muss in Dortmund auf Keeper Pavlenka verzichten Stand: 18.10.2023 13:41 Uhr

Jiri Pavlenka kann am Freitagabend (20:30 Uhr) bei der Partie gegen den BVB nicht mitmischen. Dadurch verschärfen sich die Bremer Probleme in der Defensive.

Werder muss in der kommenden Partie bei Borussia Dortmund ohne Jiri Pavlenka auskommen. Der tschechische Torwart laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich und konnte deshalb in den vergangenen Tagen auch nicht trainieren. "Es ist nicht so, dass wir von einer ganz langen Ausfallzeit ausgehen, sagte Coach Ole Werner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Wir müssen gucken, ob es nächste Woche wieder funktioniert." Für Pavlenka wird gegen die Dortmunder Ersatzkeeper Michael Zetterer im Tor stehen.

Weiterhin fehlen werden gegen den BVB die beiden Innenverteidiger Amos Pieper (muskuläre Probleme) und Niklas Stark (Adduktorenprobleme). Im Mittelfeld wird zudem Naby Keita (Muskelveretzung im Oberschenkel) fehlen.

