buten un binnen Werder-Frauen wollen nach Wolfsburg-Coup gegen Potsdam nachlegen

Die Potsdamerinnen sind vor der Saison wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem guten Start in Wolfsburg will Werder am Samstag (14 Uhr) erneut aufhorchen lassen.

Von Karsten Lübben

Mit 3:3 trennten sich die Bremerinnen am ersten Spieltag von den amtierenden Vizemeisterinnen und Pokalsiegerinnen. Im DFB-Pokal setzte Werder sich zudem am Sonntag bei Regionalligist Arminia Bielefeld mit 4:0 durch. Gegen die Potsdamerinnen soll nun das nächste Erfolgserlebnis her.

"Es wird nicht leicht gegen Potsdam", glaubt Caroline Siems. Werders neue linke Außenverteigerin sprach am Donnerstag in einer Medienrunde und machte dabei auch deutlich, weshalb sie im Sommer nach drei Jahren von Bayer Leverkusen an die Weser gewechselt ist: In Bremen hofft die 25-Jährige darauf, mehr Spielzeit zu erhalten.

Siems hat bei Werder die Position von Lührßen übernommen

Der Plan ging bisher auf. Als Nachfolgerin der zu Eintracht Frankfurt gewechselten Nina Lührßen stand Siems gegen Wolfsburg und Bielefeld jeweils in der Startelf. "Da waren wir nach dem Abpfiff und in der Woche danach alle sehr, sehr happy", sagte sie über den überrraschenden Punktgewinn in Wolfsburg.

Die Partie gegen Potsdam, ist sich Siems sicher, wird aber eine andere sein als gegen den Titelaspiranten. "Wir wollen die dominante Mannschaft sein und variabel spielen", gibt sie als Ziel aus. Siems ist gebürtige Berlinerin und hat für die Potsdamerinnen in der Jugend gespielt. Bei Turbine debütierte sie im April 2017 auch in der Bundesliga. 2020 verließ sie den Klub, um nach England zu Aston Villa zu wechseln.

Die Mannschaft hat sich seitdem sehr verändert. Trotzdem ist es immer etwas Besonderes, gegen sein Ex-Team zu spielen.

(Werder-Spielerin Caroline Siems)

Für ihr großes Ziel sind drei Punkte gegen die Potsdamerinnen, die am ersten Spieltag 0:2 gegen Bayern München verloren haben, aber schon fast Pflicht. Werder ist in der vergangenen Saison auf dem siebten Platz gelandet. Siems will mit dem Team in dieser Saison noch besser abschneiden.

