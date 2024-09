buten un binnen Werder-Frauen verlieren Auswärtsspiel bei RB Leipzig Stand: 20.09.2024 20:45 Uhr

Die Bremerinnen haben am Freitagabend eine 0:2-Niederlage kassiert. Leipzig war bereits in der 8. Minute in Führung gegangen.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Turbine Potsdam mussten die Fußballerinnen von Werder Bremen am Freitagabend eine Niederlage einstecken. Gegen Leipzig stand es am Ende 0:2. Lydia Andrade hatte die Leipzigerinnen bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Das zweite Tor erzielte in der 50. Minute Sandra Starke. Nach dieser ersten Partie am dritten Spieltag stehen die Werder-Frauen auf dem 6. Tabellenplatz.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bremerinnen am 29. September. Um 14 Uhr treffen sie dann auf Platz 11 am Bremer Weser-Stadion auf den FC Bayern.

