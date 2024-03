buten un binnen Werder-Frauen spielen zu Hause 0:0 gegen die SGS Essen Stand: 16.03.2024 19:29 Uhr

Erstmals gab es für die Bremerinnen in dieser Bundesliga-Saison ein torloses Unentschieden. Kurz vor Schluss hätten sie in einer spektakulären Szene den Punkt fast noch abgegeben.

Die Partie auf Platz 11 in Bremen war umkämpft, bot aber keine großen Highlights und fand letztlich keine Siegerinnen. Ein Schuss von Ricarda Walking stellte in der 27. Minute Essens Keeperin Sophia Winkler vor keine Probleme. Kurz vor der Halbzeit hätte Werders Torjägerin Sophie Weidauer ihr Team nach einem tollen Pass von Michelle Ulbricht in Führung bringen können. Die 22-Jährige verpasste im direkte Duell mit Winkler jedoch ihr siebtes Saisontor.

Chance in Schlussminuten vertan

Das Spiel besserte sich auch im zweiten Durchgang nicht. Glück hatte Werder in der 73. Minute, als nach einem klaren Foulspiel von Tuana Mahmoud an Lilli Purtscheller nicht der fällige Elfmeter gepfiffen wurde.

In den Schlussminuten besaßen dann beide Teams noch die Chance auf den Sieg. Bei den Bremerinnen bereitete Weidauer in der 90. Minute für Jasmin Sehan vor, doch Werders rund zehn Minuten zuvor eingewechelte Angreiferin traf bei ihrem Schuss den Ball nicht richtig.

Turbulente Nachspielzeit

Turbulent wurde es in der Nachspielzeit. Nach einem Eckball der Essenerinnen klärten einmal Sehan und gleich zweimal Weidauer in höchster Not auf der Linie und retteten Werder somit den Punktgewinn.

"Wir haben Glück, dass wir mit Mann und Maus kurz vor Schluss noch auf der Linie den Ball geklärt haben"", sagte Coach Thomas Harsch nach der Partie. "Unter dem Strich ist das genau das korrekte Ergebnis für das Spiel."

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Zwei, Nachrichten, 16. März 2024, 17 Uhr