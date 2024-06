buten un binnen Wer kommt? Wer geht? Das sind die Transfer-Gerüchte rundum Werder Stand: 01.06.2024 19:06 Uhr

Die Bremer sollen sich angeblich um einen Spieler des HSV und ein Schalker Talent bemühen. Michael Zetterer und Mio Backhaus stehen wiederum wohl bei Topklups auf dem Zettel.

Seit zwei Wochen ist die Bundesliga-Saison vorbei und noch fünf Wochen müssen die Fans sich gedulden, ehe es bei Werder am 6. Juli mit der Leistungsdiagnostik wieder losgeht. Auf der faulen Haut liegen die Verantwortlichen um den neuen Sportchef Clemens Fritz und Kaderplaner Johannes Jahns allerdings nicht, denn der Kader für die kommende Saison muss geplant werden.

Einige Transfers sind dabei schon fix. So wechselt ablösefrei der offensiv vielseitig einsetzbare Marco Grüll von Rapid Wien an die Weser. In der abgelaufenen Saison hat der 25-Jährige in Österreich in 29 Spielen 13 Treffer erzielt und sieben weitere vorbereitet. Nach ihren Leihen kehren, zumindest vorerst, Keeper Mio Backhaus (FC Volendam) und Angreifer Oliver Burke (Birmingham City) zurück.

Verlassen werden den Klub Christian Groß (Karriereende), Jiri Pavlenka (Vertrag läuft aus) und die beiden Talente Eren Dinkci (SC Freiburg, zuvor an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen) und Nick Woltemade (VfB Stuttgart). Darüber hinaus ranken sich aktuell mehrere Gerüchte um mögliche Zu- und Abgänge. Wir geben einen Überblick.

Bleibt Alvero in Bremen?

Im Winter hat Werder Skelly Alvero von Olympique Lyon ausgeliehen und sich auch eine Kaufoption für den 2,02 Meter großen zentralen Mittelfeldspieler gesichert. Eine tragende Rolle konnte der 22-Jährige allerdings nicht einnehmen. Sechsmal kam er zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Mehr wurde es auch nicht, weil er Mitte April im Training auf die Schulter gestürzt ist und im Anschluss für mehrere Wochen ausfiel.

Dennoch kann Werder sich anscheinend sehr gut vorstellen, Alvero fest zu verpflichten. Wie die "L'Equipe" in Frankreich berichtet, soll die Ablöse bei rund fünf Millionen Euro liegen. "Wir sind guter Dinge, den Transfer realisieren zu können", erklärte Fritz gegenüber der "Bild".

Holt Werder den Torschützenkönig der 2. Liga?

Christos Tzolis war in der abgelaufenen Saison einer der Shootingstars in der 2. Liga und der Garant dafür, dass Fortuna Düsseldorf lange im Kampf um den Aufstieg mitmischte, ehe das Team in der Relegation so dramatisch gegen den VfL Bochum scheiterte. Mit 22 Toren landete der griechische Linksaußen auf Platz eins der Torjägerliste der 2. Liga. Ein Titel, den er sich allerdings mit Robert Glatzel (Hamburger SV) und Haris Tabakovic (Hertha BSC) teilen muss.

Christos Tzolis hat eine starke Saison für Fortuna Düsseldorf gespielt.

Tzolis hatten die Düsseldorfer von Norwich City ausgeliehen. In dieser Woche zogen sie nun eine Kauftoption, um ihn fest zu verpflichten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Tzolis auch in Düsseldorf bleibt. Wie die Fortuna in ihrem Statement betonte, besitzt der Spieler in diesem Transferfenster bereits eine Ausstiegsklausel, um den Verein wieder verlassen zu können. Die Fortuna hat die Kaufoption daher wohl nur gezogen, um selbst noch ein wenig Geld mit dem Spieler zu verdienen.

Tzolis' klares Ziel soll der persönliche Aufstieg in die Bundesliga sein. Nach Informationen der "Sport-Bild" beschäftigt Werder sich weiterhin mit dem 13-maligen Nationalspieler. Auch Union Berlin soll zum Kandidatenkreis gehören.

Wechselt Bittencourt nach England?

Bereits seit fünf Jahren spielt Leonardo Bittencourt für die Bremer. Womöglich steht für den 30-Jährigen in diesem Sommer ein Tapetenwechsel an. Laut "Bild" zeigt der FC Southampton Interesse an Werders Mittelfeldspieler. Der Klub hat in England nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg in die Premier League geschafft.

Leonardo Bittencourt ist 2019 zu Werder gewechselt.

In Southampton dürfte Bittencourt voraussichtlich deutlich mehr verdienen können als in Bremen. Seine abgelaufene Saison verlief bei Werder zudem durchwachsen. Es gab immer wieder Phasen, in denen er bei Coach Ole Werner nur zweite Wahl war. 29-mal kam Bittencourt in der Bundesliga zum Einsatz. Zehnmal allerdings nur als Einwechselspieler.

Bedient Werder sich ausgerechnet beim HSV?

Bereits zum sechsten Mal in Folge hat der Hamburger SV in der 2. Liga den Aufstieg verpasst. Den ein oder anderen guten Kicker hat der HSV natürlich trotzdem in seinen Reihen. Zu diesen gehört auch der zentrale Mittelfeldspieler Laszlo Benes.

Laszlo Benes überzeugt im Mittelfeld mit Torgefahr.

In der abgelaufenen Saison hat der Slowake 13 Tore geschossen und elf aufgelegt. Leistungen, mit denen er sich für die Bundesliga empfohlen hat. Womöglich sogar für Werder, den Erzrivalen der Hamburger? Laut der "Morgenpost" steht Benes am Osterdeich auf der Liste. Den HSV soll der 26-Jährige mithilfe einer Ausstiegsklausel, die angeblich zwischen zwei und drei Millionen Euro liegt, verlassen können.

Schnappt ein Topklub sich einen Werder-Torwart?

Michael Zetterer konnte sich in der vergangenen Saison gegen Jiri Pavlenka als Nummer eins bei Werder durchsetzen und hat kurz vor dem Saisonende sogar seinen Vertrag verlängert.

Mio Backhaus konnte sich beim FC Volendam beweisen.

Der spielstarke Torwart soll, wie die "Sport-Bild" berichtet, aber auch das Interesse von Manchester City geweckt haben. Zumindest für den Fall, dass Stefan Ortega die neue Nummer eins beim englischen Meister wird und der Brasilianer Ederson den Klub verlässt. Mio Backhaus wiederum soll laut "Sky" den FC Barcelona auf sich aufmerksam gemacht haben. Der 20-Jährige ist mit dem FC Volendam zwar in den Niederlanden aus der Eredivisie abgestiegen, wurde zugleich aber als bester Torwart der Liga ausgezeichnet.

Verpflichtet Werder einen Torwart von einem Absteiger aus der 2. Liga?

Auch Werder schaut sich anscheinend nach einem weiteren Torwart um, der im Kader die Rolle als Nummer drei einnehmen soll. Gehandelt wird hier nach Informationen der "Deichstube" Philipp Kühn vom Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Der 31-Jährige konnte sich im Verlauf der vergangenen Saison bei den Osnabrückern seinen Stammplatz von Lennart Grill zurückerobern, wird den VfL im Sommer aber verlassen.

Markus Kolke steht noch bei Hansa Rostock Vertrag.

Ebenfalls ein Kandidat bei den Bremern ist dem Vernehmen nach Markus Kolke von Hansa Rostock. Das berichtet der "kicker". Auch Kolke ist mit seinem Team aus der 2. Liga abgestiegen. Er besitzt bei den Rostockern allerdings noch einen Vertrag bis 2026, sodass Werder eine Ablösesumme für den 33-Jährigen zahlen müsste.

Kommt Talent Topp zurück zu Werder?

Keke Topp hat bereits von 2013 bis 2021 in der Werder-Jugend gespielt, ehe der gebürtige Bremervörder sich für einen Wechsel zu Schalke 04 entschied. Drei Jahre später könnte er nun an die Weser zurückkehren.

Keke Topp will angeblich ab der neuen Saison wieder für Werder spielen. Er gilt als talentierter Stürmer, der sich auch körperlich behaupten kann.

Das vermeldet zumindest "Sky". Der Mittelstürmer soll sich mit Werder bereits in Gesprächen befinden. Allerdings wollen die Schalker ihm dem Anschein nach bisher nicht abgeben. Der 20-Jährige wiederum will, wie berichtet wird, seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag bei den Gelsenkirchenern nicht verlängern. Für die Schalker hat Topp in der abgelaufenen Saison 25 Partien in der 2. Liga absolviert und dabei fünfmal getroffen.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 31. Mai 2024, 16 Uhr