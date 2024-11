buten un binnen Viertelfinalgegner der Pinguins in Champions League steht fest Stand: 21.11.2024 07:39 Uhr

Die Bremerhavener treffen in der Runde der letzten Acht auf Servette Genf. An den Titelverteidiger aus der Schweiz haben die Fischtown Pinguins noch gute Erinnerungen.

Genf hatte sich im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) gegen den Lausanne HC durchgesetzt. Schon das erste Duell der beiden Top-Teams aus der Schweiz hatte Genf klar mit 5:0 gewonnen. Das Rückspiel gewann der amtierende Titelträger am Mittwochabend ebenfalls deutlich mit 7:4.

Das erste Aufeinandertreffen im Viertelfinale steigt am 3. oder 4. Dezember in Genf, das Rückspiel wiederum wird am 17. Dezember in Bremerhaven ausgetragen. Die Pinguins bekommen es mit den Schweizern mit einem alten Bekannten zu tun: Bereits im Auftaktspiel der aktuellen CHL-Saison waren die Bremerhavener auf Genf getroffen. Trotz eines 0:2-Rückstands gewann das Team von Cheftrainer Alexander Sulzer noch mit 3:2.

Doppelte Galaleistung zum Viertelfinaleinzug

Der deutsche Vizemeister hatte mit einer doppelten Glanzleistung zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das CHL-Viertelfinale erreicht. Eine Woche nach dem 5:0 im Hinspiel vor eigenem Publikum setzten sich die Bremerhavener auch im Auswärtsduell beim schwedischen Meister Skelleftea AIK mit 5:1 durch und schalteten damit den letztjährigen Finalisten bereits in der ersten K.o.-Runde aus.

