buten un binnen Trainingsstart bei Pinguins: "Respekt für Bremerhaven ist gestiegen" Stand: 12.08.2024 18:22 Uhr

Trotz eines kleinen Etats schaffte man es in der letzten Saison bis ins Play-off-Finale. Nun geht es in die neue Eishockey-Saison – mit gestiegener Erwartungshaltung.

Von Julian Meiser

Die Fischtown Pinguins sind zurück auf dem Eis. Am Montag stand das erste offizielle Training der neuen Spielzeit auf dem Programm. Und klar ist: Die Erwartungen sind nach der Vorsaison, die mit der Vizemeisterschaft endete, höher geworden.

Allein schon die Teilnahme an der Champions Hockey League steigert das Prestige des Vereins. Fischtown-Teamchef Sebastian Furchner freut sich darüber. "In der Wahrnehmung nach außen sind wir durch den Erfolg größer geworden. Der Respekt für die Stadt Bremerhaven ist deutlich gestiegen", sagt der 42-Jährige beim Trainingsauftakt.

Alexander Sulzer will offensiv spielen lassen

Dennoch weiß Furchner, dass die neue Spielzeit hart wird, die Konkurrenz in der Sommerpause nicht geschlafen hat und seinem Team alles abverlangen wird. Von seiner Mannschaft verlangt er deshalb, dass sie sich weiterhin auf ihre Tugenden beruft: "Kampf, Einstellung, Leidenschaft."

Alexander Sulzer folgte auf Thomas Popiesch als Pinguins-Coach.

Beim neuen Cheftrainer Alexander Sulzer, der den nach Krefeld abgewanderten Thomas Popiesch ersetzt hat, soll aber auch das Spielerische nicht zu kurz kommen.

Sulzer: "Für mich ist wichtig, dass wir weiterhin so offensiv und laufstark spielen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Dementsprechend ist das Training, die taktische Umsetzung, die Videoaufbereitung aufgebaut."

Trainer Sulzer hat einen guten ersten Eindruck

"Die größte Herausforderung ist die zeitliche Planung mit der Olympiaqualifikation", erklärt Sulzer und verweist darauf, dass ihm aufgrund dieser Abstellungen zwischenzeitlich "acht oder neun" Spieler nicht zur Verfügung stehen werden.

Um diese Ausfälle aufzufangen, wurden mehrere Neuzugänge verpflichtet. Sechs Stück an der Zahl. Fünf davon waren bei der ersten Trainingseinheit dabei und konnten sich erstmals auf dem Eis zeigen.

Stürmer Fabian Hermann, der aus der zweiten Liga von Bad Nauheim nach Bremerhaven gewechselt ist, ist einer davon. Er schwärmt: "Ich wurde super empfangen. Wirklich ein warmes Willkommen. Sie haben sich super um mich gekümmert die ersten Tage. Die Mitspieler sind alle freundlich."

Trainer Sulzer kann das bestätigen: "Der Eindruck ist super abseits vom Eis. Wie ich die Jungs kennengelernt habe, sind sie charakterlich alle top." Auch an der Motivation und der physischen Verfassung mangele es keinem seiner Jungs, führt Sulzer aus. Die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit scheinen also zu stimmen.

Das ist der Fahrplan der Fischtown Pinguins

Bis die Saison startet, steht noch einiges an bei den Pinguins. So findet am Donnerstag die Teampräsentation im Rahmen der Maritimen Tage in Bremerhaven statt. Ab 18:30 Uhr wird der Kader auf der Containerbühne vorgestellt.

In den Tagen darauf reist das Team zunächst nach Dänemark und dann nach Schweden, um gegen Sonderjyske (18. August), die Odense Bulldogs (20. August) und die Malmö Redhawks (22. August) zu testen. "Es ist wichtig, dass man mal rauskommt, was anderes sieht", erklärt Furchner die Reise.

Gereist wird dann auch wieder Anfang September, wenn die Pinguins in der Champions Hockey League gefordert sein werden. DEL-Start ist der 20. September. Dann treffen die Pinguins in der heimischen Eisarena auf die Grizzlys Wolfsburg.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 12. August 2024, 18.06 Uhr