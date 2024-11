buten un binnen Strafstoßfinte leitet Sieg des Bremer SV im Kellerduell mit Kiel ein Stand: 17.11.2024 16:40 Uhr

Am 19. Spieltag der Regionalliga Nord gelang dem Bremer SV ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Im Waller Regen bezwang der BSV die Zweitvertretung von Holstein Kiel.

Von Julian Meiser

Auf holprigem und nassem Untergrund am Panzenberg hat der Bremer SV einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Holstein Kiel II eingefahren.

Das 1:0 erzielte Angreifer Nikky Goguadze in der 37. Minuten per Strafstoß. Ohne Anlauf setzte er den Ball aus dem Stand ins linke Eck. Kiels Keeper wirkte ob dieser ungewöhnlichen Ausführung überrascht und kam nicht mehr an den Ball. Für Torjäger Goguadze war es bereits der 17. Treffer in der laufenden Saison.

Nikky Goguadze legt nach

Im Anschluss erhöhte der BSV den Druck und belohnte sich in der 85. Spielminute zum weiten Mal. Wieder war es Goguadze, der den Ball ins Kieler Tor beförderte. Tor Nummer 18. Die Kieler waren geschlagen und holten sich kurz vor dem Abpfiff noch eine Gelb-Rote Karte ab.

Kiel steht nun auf dem letzten Platz der Regionalliga Nord, der BSV konnte auf Platz 15 vorrücken.

Ebenfalls am Sonntag im Einsatz war die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen. Im Auswärtsspiel bei Eintracht Norderstedt unterlag Werder trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd am Ende 2:3. Werder steht im Tabellenmittelfeld auf dem neunten Platz.

Kommendes Wochenende spielt der Bremer SV auswärts bei Weiche Flensburg, auf Werder wartet zu Hause Teutonia Ottensen.

Mehr zum Bremer SV:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 18. November 2024, 18:06 Uhr