buten un binnen Stammplatz ist weg: Wie geht es für Deman bei Werder weiter?

Weil Felix Agu bei den Bremern an ihm vorbeizog, verpasste Olivier Deman auch die EM. Nun will er sich seinen Platz in Ole Werners erster Elf zurückerobern.

Von Karsten Lübben

Hinter Olivier Deman liegen anstrengende Tage, Wochen und Monate. Mit Werder schuftet der Belgier aktuell in der Vorbereitung auf dem Trainingsplatz. "Die Beine sind ein bisschen schwer", erzählte Deman am Donnerstagmittag in einer Medienrunde. "Aber das ist normal nach einem schweren Trainingslager.“

Bis zum Samstag weilte das Team im Zillertal. Auch dort hatte Deman die Chance, sich bei Ole Werner wieder in den Vordergrund zu spielen. Der Coach hatte ihn in der Rückrunde zumeist auf die Bank beordert. Den Vorzug auf der linken Seite erhielt stattdessen Felix Agu.

Ich glaube, ich habe einen guten Start gehabt. Aber die letzten vier Monate waren sehr schwer für mich. Da habe ich ein bisschen weniger gespielt.

(Olivier Deman)

Tedesco fehlte bei Deman die Spielpraxis

Für Deman blieb dies nicht ohne Konsequenzen. Der 24-Jährige hatte darauf gehofft, im Sommer bei der EM dabei zu sein. Zuvor war er stets bei den Lehrgängen des belgischen Nationalteams dabei und kam auch in zwei Freundschaftsspielen noch zum Einsatz.

Olivier Deman hat die Teilnahme an der EM verpasst. Im März beim Testspiel gegen Irland kam er noch zum Einsatz.

Am Ende reichte es jedoch nicht. Nationaltrainer Domenico Tedesco verzichtete auf Deman in seinem Kader. Auch deshalb, wie er ihm am Telefon erklärte, weil er in den Wochen zuvor bei Werder kaum noch zum Einsatz gekommen war. Ende März stand er beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg letztmals in der Bremer Startelf.

Kommt Deman wieder an Agu vorbei?

Felix Agu lag in der Rückrunde in der Gunst von Coach Ole Werner vorne.

Die Zeit bis zum DFB-Pokal-Spiel bei Energie Cottbus (19. August, 18 Uhr) und dem ersten Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (24. August, 15:30 Uhr) will Deman nutzen, um erneut auf sich aufmerksam zu machen. Sein Ziel dabei ist klar: Wieder an Agu vorbeiziehen und sich den Stammplatz zurückholen. Und was passiert, wenn es nicht klappt? Will er dann die Bremer nach nur einer Saison wieder verlassen? "Es ist viel zu früh, das zu sagen", so Deman. "Ich bin glücklich hier. Das war meine erste Saison."

