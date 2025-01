buten un binnen Stages Torlaune und 4 weitere Werder-Fakten zum Duell mit Leipzig Stand: 12.01.2025 00:00 Uhr

Jens Stage trifft und trifft und trifft – auch ab 15:30 Uhr gegen RB Leipzig wieder? Werder hätte nichts dagegen, denn im Rennen um Europa ist man mittendrin.

1. Goldener Dezember am Osterdeich

Werder Bremen gewann im Dezember alle vier Pflichtspiele (drei Mal Bundesliga, einmal Pokal), unter den Bundesligisten hat ansonsten nur Leverkusen jedes Spiel im Dezember gewonnen (fünf). Für die Hanseaten ist es die längste Siegesserie seit fast drei Jahren, damals hatte Ole Werner den SV Werder in der 2. Bundesliga übernommen und die ersten sieben Spiele alle gewonnen.

2. Die Aktie Werder Bremen geht steil

Werder ging mit 25 Punkten in die Winterpause, so viele waren es nach 15 Spieltagen zuletzt in der Saison 2011/12 (26). Das Bremer Punkte-Depot ist gegenüber dem gleichen Zeitpunkt der Vorsaison um zehn Punkte gestiegen, nur die Mainzer Aktie machte in den letzten zwölf Monaten einen noch größeren Sprung an der Punkte-Börse der Bundesliga. RB Leipzig ist im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um fünf Punkte gefallen.

Punktvergleich nach 15 Spieltagen Saison 2023/24 und 2024/25: Rang Spieltag 15 Punkte 2023-24 / 2024-25 Veränderung 1 Mainz 05 9/25 +16 2 Werder Bremen 15/25 +10 3 Mönchengladbach 17/24 +7 Union Berlin 10/17 +7 5 Eintracht Frankfurt 21/27 +6 6 VfL Wolfsburg 19/21 +2 7 SC Freiburg 24/24 0 8 Borussia Dortmund 26/25 -1 9 FC Bayern 38/36 -1 Augsburg 18/16 -2 11 RB Leipzig 32/27 -5 12 Heidenheim 17/10 -7 Bayer Leverkusen 39/32 -7 14 VfB Stuttgart 31/23 -8 15 TSG Hoffenheim 23/14 -9 16 VfL Bochum 16/6 -10

3. Das ist typisch Werder

Bei Werder Bremen gilt seit den Tagen eines Otto Rehhagel ausgeprägtes Flügelspiel als typisch, in der aktuellen Saison erlebt dieses Stilmittel eine Renaissance an der Weser. Kein anderes Team erzielte in dieser Bundesliga-Saison so viele Tore nach Flanken aus dem Spiel wie Werder (zehn). So viele Treffer nach Flanken waren den Bremern nach 15 Spieltagen zuletzt 2005/06 gelungen; damals waren es sogar elf, und Werder spielte unter Thomas Schaaf um den Titel mit.

4. Jens Stage in einer Liga mit Basler, Diego, Herzog, Micoud und Özil

Mit sieben Toren ist Jens Stage Werder-Top-Torschütze, er traf einmal öfter als in seinen ersten beiden Bundesliga-Jahren zusammen. Der Däne ist einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Bundesliga, gleichauf mit Florian Wirtz und Jamal Musiala. In der Bremer Klub-Geschichte hatten zu diesem Saisonzeitpunkt nur die allergrößten Mittelfeldspieler so oft getroffen wie Stage. Auch torgefährliche Bremer Mittelfeldspieler der Frühgeschichte wie Jürgen Röber oder Norbert Meier waren nie auf sieben Tore an den ersten 15 Spieltagen gekommen.

Beste Werder Mittelfeldspieler-Torschützen: Platz Bremer Mittelfeldspieler (Saison) Tore nach Runde 15 (seit 1992/93) 1. Andreas Herzog (1996/97) 9 2. Diego (2008/09) 8 3. Jens Stage (2024/25) 7 Diego (2007/08) 7 Diego (2006/07) 7 Tim Borowski (2005/06) 7 7. Mario Basler (1994/95) 6 Aaron Hunt (2012/13) 6 Mesut Özil (2009/10) 6 Johan Micoud (2003/04) 6

5. Bremer Siegesserie

Werder hat die letzten drei Bundesliga-Spiele gewonnen – vier Bundesliga-Siege in Serie gab es unter Ole Werner noch nie. Zuletzt konnte Werder vor zehn Jahren vier Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen, 2014/15 waren es unter Viktor Skripnik sogar fünf in Serie.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 10. Januar 2025, 18:06 Uhr