buten un binnen Riesenfreude bei Hockey-Ass Frerichs: "Das Unmögliche wahrgemacht"

Acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss hat Lena Frerichs für den Bremer HC ihr Comeback gefeiert. Nach dem geschafften Klassenerhalt ließ sie ihren Emotionen freien Lauf.

Von Karsten Lübben und Jagoda Matic

Nach dem Abpfiff kamen bei Lena Frerichs die Freudentränen. Bremens Sportlerin des Jahres wurde von ihren Gefühlen überwältigt. Nach mehr als acht Monaten gab die Hockey-Nationalspielerin an diesem Wochenende ihr Comeback.

Im Mai zog sie sich einen Kreuzbandriss zu und musste lange zuschauen. Zurück auf dem Feld erlebte sie am Sonntag nun einen Tag, den sie lange nicht vergessen wird. Durch den 2:1-Sieg gegen den Großflottbeker THGC schaffte sie mit dem Bremer HC im Hallenhockey noch auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. Ein äußerst emotionales Erlebnis für die 19-Jährige nach der langen Zwangspause.

Das kann man gar nicht beschreiben. Die Erleichterung ist groß, weil einfach alles wieder so gut klappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es von Anfang an wieder so geht.

(Lena Frerichs im Gespräch mit buten un binnen)

Frerichs traf für die Bremerinnen zum 1:0

Am Sieg gegen Großflottbek war Frerichs maßgeblich beteiligt. Mit ihrem ersten Treffer nach überstandener Verletzung brachte sie ihr Team in der sechsten Minute der Partie mit 1:0 in Führung.

Dass Frerichs ganz am Ende der Saison nochmal mitwirken konnte, war für BHC-Coach Florian Keller ein ganz entscheidender Faktor. "Das hat für alle nochmal den letzten Energieschub gegeben", erklärte er nach dem geschafften Klassenerhalt.

Klassenerhalt gemeinsam mit Schwester Marie

Nachdem Frerichs sich Anfang Mai im Feldhockey beim Spiel gegen den Münchner SC den Kreuzbandriss zuzog, musste sie in den Wochen danach von Spielfeldrand mitanschauen, wie ihr Team aus der Bundesliga in die 2. Liga abstieg. In der Halle konnte sie nun dafür sorgen, dass dieses Mal der Klassenerhalt gelingt. Ein Erfolg, der sie vor allem für den Bremer HC freut.

Ich bin hier seitdem ich drei bin. Meine ganze Familie spielt Hockey. Ich spiele mit meiner Schwester (Marie Frerichs, Anm. d. Red.) hier in der Mannschaft. Mit ihr den Klassenerhalt geschafft und das Unmögliche wahrgemacht zu haben, bedeutet mir alles für den Verein.

(Lena Frerichs)

Frerichs: "Wir haben geil verteidigt"

Den entscheidenden Erfolg gegen Großflottbek führte Frerichs vor allem auf die starke Defensive zurück. "Wir haben geil verteidigt", lobte sie. "Ein Tor in 60 Minuten zu kassieren, ist gar nichts. Sonst waren es in den anderen Spielen fünf, sechs oder sieben. Über unsere Verteidigung haben wir das Spiel gewonnen." Allerdings machte es der BHC in der Offensive spannend. Erst in der 58. Minute gelang Julia Micheel der Treffer zum 2:1 für die Bremerinnen.

Wenig später durfte dann ausufernd gejubelt werden. Es waren Momente, die Frerichs gezeigt haben, dass sich die Schufterei in der Reha gelohnt haben. Nach dem geschafften Klassenerhalt liegen jedoch bereits die nächsten Aufgaben vor ihr. Im April beginnt im Feldhockey die Rückrunde. Dort liegen die Bremerinnen nach der Hinrunde in der 2. Liga auf dem ersten Platz. Die Chancen auf den direkten Wiederaufstieg stehen also aktuell gut. Mit einer möglichen Nominierung für das deutsche Team für die Olympischen Spiele in Paris könnte im Sommer zudem noch ein ganz besonderes Highlight auf Frerichs warten.

