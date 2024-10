buten un binnen Pinguins nach der Pleite gegen Sparta Prag: "Wir sind voll im Soll" Stand: 10.10.2024 11:42 Uhr

In der tschechischen Hauptstadt verloren die Bremerhavener am Mittwochabend mit 2:4. Trotzdem stehen die Chancen der Pinguins auf die Teilnahme am Achtelfinale gut.

Von Karsten Lübben

Mit einem Sieg in Prag hätten die Bremerhavener sich bereits vorzeitig nach fünf von sechs Spieltagen für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziert. Schon nach 16 Minuten lagen sie allerdings mit 0:3 zurück. "Die Prager sind gut aus der Kabine gekommen und haben mit viel Speed gespielt", sagt Teammanager Sebastian Furchner. Sein Team habe sich im Anschluss zwar "reingebissen", aber "leider hat es nicht mehr für Zählbares gereicht".

Nicholas B. Jensen machte den Bremerhavenern und ihren rund 700 Fans, die sie begleitet hatten, mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 nach 32 Minuten nochmal Hoffnung, doch als Aaron Irving das 4:1 für Prag erzielte (42.), war klar, dass die Pinguins ohne Punkte im Gepäck zurückreisen werden. Immerhin konnte Nicolas Appendino noch einmal auf 2:4 verkürzen (50.).

Pinguins spielen am Dienstag in Schweden

Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase stehen die Pinguins mit neun Punkten aus fünf Spielen auf dem achten Platz. "Wir sind weiterhin voll im Soll", betont Furchner. Auf Platz 17, der das Ausscheiden bedeuten würde, liegen nun die Prager mit sieben Zählern. Mit einem Sieg am Dienstag (19 Uhr) in Schweden bei Skelleftea AIK wollen die Pinguins nicht nur die Qualifikation für das Achtelfinale klarmachen, sondern auch in der Tabelle weiter nach oben klettern. Dies würde bedeuten, dass sie in der ersten K.o.-Runde auf einen leichteren Gegner treffen.

Zuvor sind die Bremerhavener allerdings noch zweimal in der Liga gefordert. Am Freitagabend um 19:30 Uhr trifft der Tabellenzweite auswärts auf die Eisbären Berlin. Am Sonntag um 14 Uhr kommt der EHC München in die Eisarena.

