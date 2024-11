buten un binnen Pinguins entscheiden packende Partie gegen Düsseldorf für sich Stand: 01.11.2024 21:53 Uhr

In der DEL haben die Bremerhavener 2:1 gegen das Team vom Rhein gewonnen. Damit stehen sie auf Platz 3 der Tabelle. Sonntag müssen die Pinguins in Wolfsburg ran.

Die Pinguins legten einen furiosen Start aufs Eis. Direkt in der ersten Minute wurden Jan Urbas und Ziga Jeglic gefährlich. Aber beide scheiterten am Torwart der Düsseldorfer EG Henrik Haukeland. Die EG kam erst verspätet richtig ins Spiel. In der 8. Minute konnten die Bremerhavener punkten. Nino Kinder staubte einen Abpraller ab und netzte zum 1:0 ein. Ab Mitte des ersten Drittels lag die Initiative aber immer mehr bei den Düsseldorfern. In der 17. Minute trifft Bennet Roßmy nach einem Konter zum Ausgleich für die Düsseldorfer.

Nach einem ausgeglichenen Start ins zweite Drittel gingen die Pinguins in der 24. Minute wieder in Führung: Felix Maegaard Scheel traf in den rechten Winkel – 2:1 für die Pinguins. Danach hatten beide Teams immer mehr Torchancen. Am Ende des Drittels konnten die Bremerhavener in Unterzahl die Scheibe fast eine Minute lang halten. Bis zur Pause passierte aber nichts Zählbares mehr.

Die Pinguins starteten stabil ins letzte Drittel. In der 50. Minute sorgte Ziga Jeglic dann für die Vorentscheidung. In Überzahl traf er zum wichtigen 3:1. Der Keeper der Düsseldorfer berührte den Punk zwar noch, musste sich dann aber geschlagen geben.

Am Sonntag müssen die Pinguins in Wolfsburg (19:30 Uhr) ran. Die letzte Begegnung gegen die Grizzlys konnten die Pinguins 4:1 für sich entscheiden.

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 1. November 2024, 12 Uhr