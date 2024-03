buten un binnen Live-Reportage: Der Showdown der Pinguins um Platz 1 in Berlin Stand: 07.03.2024 15:54 Uhr

Am Freitag um 19:30 Uhr steigt das letzte DEL-Hauptrundenspiel vor den Play-offs. Die Fischtown Pinguins wollen die Tabellenspitze vor den Eisbären Berlin verteidigen.

Die Fischtown Pinguins spielen die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Und so könnte der Eishockey-Klub aus Bremerhaven am Freitagabend seine furiose Hauptrunde krönen und erstmals als Tabellenerster in die Play-off-Serie starten.

Und auf butenunbinnen.de sind Sie bei diesem Showdown live am Puck – ab 19:30 Uhr übertragen wir das Duell mit den Eisbären Berlin in einer Audio-Reportage in voller Länge.

Die Reporter Heiko Neugebauer und Axel Pusitzky kommentieren jedes Tor und jeden Zweikampf vom ersten Bully an. Eine packende Partie ist in jedem Fall zu erwarten, denn die Berliner werden in eigener Halle von 14.200 Zuschauer angefeuert (500 Pinguins-Fans sind dabei) und dürften mit harten Bandagen um den ersten Tabellenplatz kämpfen. Denn wer die Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) als Bester abschließt, bekommt im Play-off-Viertelfinale den vermeintlich leichtesten Gegner zugeteilt.

