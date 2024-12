buten un binnen Kein Eishockey-Spektakel – Pinguins unterliegen Nürnberg im Shootout Stand: 30.12.2024 22:01 Uhr

Die letzten beiden Duelle endeten mit Torfestivals. 13 Tore, neun Tore – am Montag herrschte aber lange Flaute und schließlich verlor Bremerhaven mit 1:2 im Shootout.

Von Petra Philippsen

Wenn sich die Fischtown Pinguins und die Nürnberg Ice Tigers zuletzt auf dem Eis begegneten, dann gab es ein echtes Spektakel. Erst vor zwei Wochen unterlagen die Bremerhavener in heimischer Halle in einem "vogelwilden Eishockeyspiel", wie es Sportdirektor Sebastian Furchner nannte, mit 6:7 nach Shootout. Im Oktober hatten die Pinguins jedoch in Nürnberg mit 9:0 ihren höchsten Auswärtssieg der DEL-Geschichte eingefahren.

Die Vorfreude war also groß am Montagabend beim letzten Spiel des Jahres, dass es eine ähnlich torreiche Eishockeyparty in Nürnberg werden würde. Doch sie wurde es nicht.

Erstes Tor nach 30 Minuten

Zwar landete der Puck nach kaum drei Minuten erstmals im Netz der Icetigers, doch Markus Vikingstad hatte seinen Schläger zu hoch gehalten und das Tor für die Pinguins zählte nicht. Danach dauerte es sehr lange, bis die Torhymne wieder ertönte: Erst in der 30. Minute brachte Hayden Shaw Nürnberg mit 1:0 in Führung.

Nur drei Minuten später dann gelang Ross Mauermann der 1:1-Ausgleich für die Pinguins und mit diesem Remis ging es ins Schlussdrittel. Endlich kam etwas mehr Feuer in die Partie, doch zu einem Spetakel entwickelten sich auch die letzten Spielminuten auf dem Eis nicht mehr. Intensiv war es dennoch, was die Fans geboten wurde.

Knappe Niederlage im Shootout

Wie schon beim letzten Duell ging es wieder in die Verlängerung und ins Shootout. Nürnberrg traf, Ziga Jeglic sogar spektakulär, dann verpasste Nürnberg – aber Jan Urbas eben auch. Nürnberg traf auch mit dem dritten Schützen nicht, die Pinguins hatten Matchball: Aber auch Maxim Rausch scheiterte am Keeper.

Je drei Schützen waren durch, ab sofort würde der nächste Treffer entscheiden: Nun legten die Pinguins vor – doch Fabian Herrmann bekam den Puck nicht am Keeper vorbei. Nürnberg lief an und Roman Kechter entschied die Partie mit 2:1 für Nürnberg. Die Bremerhavener bleiben über den Jahreswechsel auf dem dritten Tabellenplatz und gehen am 5. Januar gegen Schwenningen bereits wieder aufs Eis.

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 30. Dezember 2024, 22 Uhr