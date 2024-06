buten un binnen Gold am Sprung: Bremer Turnerin holt 3 weitere Medaillen bei den DM Stand: 09.06.2024 18:30 Uhr

Am Sprung war Karina Schönmaier bei den Deutschen Meisterschaften eine Klasse für sich. Zudem holte die 18-Jährige Silber am Boden und Bronze am Stufenbarren.

Karina Schönmaier setzte sich im Sprung-Finale souverän durch und sicherte sich somit zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Deutschen Meistertitel. Mit 13,887 Punkten lag sie in ihrer Parade-Disziplin klar vor der Zweitplatzierten Marlene Gotthardt (13,325). Auf Rang drei landete Sina Tittel (12,737).

Zuvor konnte sich Schönmaier am Boden bereits die Silber-Medaille sichern. Mit 13,075 Punkten übernahm sie zwischenzeitlich die Führung von Pauline Schäfer-Betz (12,800), doch Helen Kevric, die am Samstag bereits Gold im Mehrkampf geholt hatte, zog mit 13,425 Punkten noch vorbei und holte Gold. Ihre starke Leistung am Boden machte Schönmaier besonders stolz.

Zum Abschluss sicherte sie sich am Sprungbarren zudem noch die Bronze-Medaille. Als drittletzte Starterin im Wettbewerb überholte sie mit 13,200 Punkten Silja Stöhr, die bis dahin mit 12,500 Punkten auf dem ersten Platz lag. Im Anschluss konnten mit überragenden Leistungen Kevric (14,400) und Sarah Voss (14,750) allerdings noch an ihr vorbeiziehen.

Dennoch darf Schönmaier sich weiterhin Hoffnung auf die Teilnahme an Olympia in Paris machen. Eins der drei Tickets ist noch offen. Vergeben wird es in zwei Wochen nach der zweiten und letzten Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim. "Ein bisschen Hoffnung ist immer da. Wenn es nicht klappt, bin ich bin nicht traurig drüber", sagte Schönmaier diesbezüglich. "Ich will noch viele Jahre turnen und lasse alles auf mich zukommen."

