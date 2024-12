buten un binnen Gelingt Werders Fußballerinnen der nächste Coup gegen Wolfsburg? Stand: 13.12.2024 17:21 Uhr

Im Hinspiel gelang den Bremerinnen mit einem wilden 3:3 der erste Punkt gegen die Pokalsiegerinnen. Am Samstag um 14 Uhr soll mit vielen Fans die Sensation klappen.

Von Petra Philippsen

Während das Sportjahr langsam ausklingt und die Gedanken vieler Sportlerinnen und Sportler schon zu Weihnachtswünschen und gemütlichen Urlaubstagen wandern, geht es bei Werders Fußballerinnen am Samstag noch einmal richtig zur Sache – und für sie startet ab 14 Uhr im heimischen Stadion Platz 11 bereits die Bundesliga-Rückrunde.

Ein Neustart zum Jahresabschluss quasi, doch die Bremerinnen wollen noch einmal Vollgas geben vor den Feiertagen. Mit dem VfL Wolfsburg rücken allerdings die Rekordpokalsiegerinnen an, die auf Platz vier stehen und gerade die Champions League rocken. Werder setzt aber auf den Rückhalt seiner Fans.

Es sind alle heiß auf das Spiel und wir brauchen zu diesem besonderen Jahresabschluss beziehungsweise Rückrundenauftakt dieses Mal unbedingt die Atmosphäre von Platz 11. Wenn wir eine Chance haben, dann mit dieser Atmosphäre.

(Werder-Trainer Thomas Horsch)

Nächste Sensation gegen Wolfsburg?

Die Bremerinnen rechnen mit großem Andrang bei diesem Nordduell und hoffen, dass es ihnen nochmals gelingt, den Favoritinnen aus Wolfsburg so Paroli zu bieten wie beim Saisonauftakt.

Denn im Hinspiel konnten die Werderanerinnen dem VfL beim wilden 3:3 erstmals überhaupt einen Punkt abtrotzen. "Wir wollen es den Wolfsburgerinnen so schwer wie möglich machen und wieder an der Sensation schnuppern", betonte Werder-Trainer Thomas Horsch: "Eigentlich kann man sich kein schöneres Spiel zum Jahresabschluss wünschen."

Werder-Dämpfer gegen Freiburg

Und zufrieden können die Bremerinnen so oder so mit dieser Hinrunde sein. 17 Punkte holten sie aus elf Spielen und stehen momentan auf einem sehr guten sechsten Platz. Der 0:3-Dämpfer gegen Freiburg am letzten Spieltag ärgerte das Team zwar, denn damit riss ihre Serie von fünf Pflichtspielsiegen in Folge. Doch die Niederlage schmälerte die insgesamt guten Auftritte der Saison nicht.

"Wir hatten viele sehr gute Spiele, das letzte lief jetzt leider nicht so. Das ist ein Lernprozess", betonte Torhüterin Livia Peng unter der Woche: "Es ist wichtig, dass wir unserem Weg treu bleiben und Spiel für Spiel gute Leistungen zeigen."

Weidauer-Party nach dem Spiel

So oder so, gefeiert wird bei den Werderanerinnen nach dem Spiel am Samstag auf jeden Fall. Denn Sophie Weidauer muss ihr Versprechen noch einlösen und ihren Teamkolleginnen einen ausgeben – für ihren furiosen Treffer, der zum "Tor des Monats" der ARD-Sportschau gekürt wurde.

Als erste Werder-Spielerin überhaupt hatte es Weidauer geschafft, das muss gefeiert werden. "Ich bin gespannt, was da kommt", freute sich Peng. Das gilt auch für das Spiel gegen Wolfsburg. Und die Rückrunde insgesamt. Denn in der vergangenen Saison hatten die Bremerinnen ebenfalls toll gespielt in der ersten Hälfte, doch bis zum Saisonschluss konnten sie das Level nicht ganz halten. "Wir wollen uns ja immer weiter verbessern", meinte Peng, "und wir hoffen, dass wir dieses Mal auch eine gute Rückrunde spielen." Wünsche sind zur Weihnachtszeit ja erlaubt.

