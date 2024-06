buten un binnen Füllkrug bricht DFB-Fan aus Bremerhaven mit Fehlschuss die Hand Stand: 18.06.2024 12:25 Uhr

Das Missgeschick ereignete sich beim Warmmachen vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Niclas Füllkrug beförderte den Bremerhavener mit dem Handtreffer ins Krankenhaus.

Der DFB-Anhänger Kai Flathmann saß laut eines Berichts der Bild beim Warmmachen seitlich hinter dem deutschen Tor in der ersten Reihe, als Füllkrug ihn erwischte. Solche Szenarien waren in der Münchner Arena absehbar: Bei Spielen des FC Bayern München hängen hinter den Toren Netze, die die scharf geschossenen Bälle abfangen. Warum diese für die EM abgenommen wurden, war zunächst nicht bekannt. "Die Hymne habe ich dann auf der Trage mitgesungen", erzählte Flathmann.

Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte: Meinen Traum vom Eröffnungsspiel musste ich leider aufgeben. Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen.

(DFB-Fan Kai Flathmann)

5:1-Sieg des DFB am Handy geschaut

Den 5:1-Erfolg der DFB-Auswahl in München hat Flathmann dann im Krankenhaus am Handy verfolgt. Erst um kurz vor 1 Uhr habe das Mitglied des "Fanclub Nationalmannschaft" das Krankenhaus verlassen können. Eine OP sei nicht nötig gewesen. Einem Besuch des zweiten deutschen Gruppenspiels am Mittwoch (18 Uhr) gegen Ungarn in Stuttgart stehe daher nichts im Wege.

Nach Bild-Angaben weiß der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von dem unglücklichen Unfall. Füllkrug, der seine Schussgewalt auch bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 gegen die Schotten nachwies, tue das Versehen leid. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag auf Anfrage bestätigte, soll Flathmann als Präsent unter anderem ein Trikot vom Stürmer bekommen.

