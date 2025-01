buten un binnen Fischtown Pinguins vor Eishockey-Wochenende der Superlative Stand: 17.01.2025 16:41 Uhr

Zwei Spiele, zwei Topgegner: Die Bremerhavener messen sich als Tabellendritte mit den beiden besten Teams der DEL. Um 19:30 Uhr ist Spitzenreiter Ingolstadt zu Gast.

Von Petra Philippsen

Bei den Eishockey-Profis der Fischtown Pinguins ist nach dem Spiel immer vor dem Spiel – denn mit 52 Partien in der regulären DEL-Saison ist die Taktung enorm hoch.

Und so ist die knappe 4:5-Niederlage vom Mittwochabend gegen die Straubing Tigers schon Schnee von gestern, denn an diesem Freitagabend um 19:30 Uhr ist in der Eisarena Bremerhaven Spitzenreiter Ingolstadt zu Gast. Zwei Tage später, am Sonntag um 14 Uhr, geht es für die Pinguins zu Meister Berlin, die Eisbären sind derzeit Zweiter.

3. Pleite am Stück vermeiden

Ein Wochenende der Superlative steht den Bremerhavener Eishockey-Fans also bevor und dem Team von Trainer Alexander Sulzer ein weiterer Kraftakt. Zwei Mal in Folge haben die Pinguins vor dem Topspiel verloren, drei Niederlagen am Stück gab es in dieser Saison noch nicht.

Die Pinguins wollen diesen weiteren Dämpfer auch gerne vermeiden, doch Ingolstadt trumpft bisher mit einer beeindruckenden Bilanz in der DEL auf. Erst zehn Niederlagen leisteten sie sich in 36 Spielen, erzielten dabei 142 Treffer. Bremerhaven steht mit insgesamt 14 Niederlagen und 109 Treffern auch sehr ordentlich auf Platz drei da.

Wo stehen die Topteams im Play-off-Rennen

Doch nun geht es nicht um ordentlich, sondern ums Kräftemessen mit den Besten. Das letzte Drittel der regulären Saison ist bereits angebrochen und so langsam gilt es, seine Ambitionen auch auf dem Eis nachdrücklich zu untermauern. Die Pinguins wollen nicht nur wieder in die Play-offs, am liebsten wollen sie wieder die Finalserie um die Meisterschaft erreichen.

Wo sie da momentan stehen, können die Bremerhavener am Sonntag im Duell mit den Eisbären Berlin austesten. In dieser Saison gab es zwischen ihnen jeweils einen Sieg und eine Niederlage, der Meister hat sich mittlerweile besser reingekämpft und liegt mit 74 Punkten nur drei Punkte hinter Ingolstadt. Die Pinguins lauern mit 66 Punkten dahinter.

Pinguins sind bereit fürs Kräftemessen

Noch ist die Play-off-Phase, wenn es wirklich zählt, ein Stückchen entfernt. Doch die Bremerhavener sammeln weiter fleißig Punkte und Selbstvertrauen und haben nach der Doppelbelastung in die Champions League ihre Kräfte inzwischen wieder in der DEL gebündelt.

Die Ergebnisse an diesem Wochenende der Superlative werden für die Pinguins nicht vorentscheidend, doch es geht ums Prestige und darum, sich den größten Konkurrenten schon mal nachhaltig ins Gedächtnis zu rufen. Verlieren will diese Duelle keiner. Und die Bremerhavener könnten sich wieder auf ihre Stärke konzentrieren: Die Topteams immer wieder mächtig zu ärgern.

