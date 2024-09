buten un binnen Fischtown Pinguins verlieren auswärts bei den Schwenningen Wild Wings Stand: 22.09.2024 16:31 Uhr

Nach dem Auftaktsieg am Freitagabend gegen Wolfsburg kassierten die Bremerhavener am Sonntag eine Niederlage. In der Verlängerung unterlagen sie mit 1:2.

Beide Teams blieben im ersten Drittel torlos. Phillip Bruggisser brachte die Pinguins nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung, doch Schwenningen glich kurz vor dem Ende des zweiten Drittels durch Alexander Karachun zum 1:1 aus (40.).

Im letzten Drittel gelang weder den Wild Wings noch den Pinguins ein Treffer. Deshalb ging es in die Verlängerung. In dieser traf Tyson Spink in der 64. Minute zum 2:1 für Schwenningen.

Die Pinguins treten die Rückreise deshalb mit lediglich einem Zähler im Gepäck an. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bremerhavener am Donnerstag um 19:30 Uhr in der Eisarena gegen die Straubing Tigers.

