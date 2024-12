buten un binnen Fischtown Pinguins verlieren 0:4 bei den Iserlohn Roosters Stand: 06.12.2024 22:08 Uhr

Die Bremerhavener unterliegen auswärts dem Tabellenvorletzten Iserlohn. Die Tore für die Hausherren erzielten Brayden Burke, Shane Gersich und Taro Jentzsch.

Nach der 0:4-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Servertte Genf am Dienstagabend haben die Bremerhavener am Freitagabend in Iserlohn nun auch in der DEL nach zuvor drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert.

Im ersten Viertel erzielte Iserlohns Stürmer Brayden Burke nach 15 Minuten die Führung für die Gastgeber. Shane Gersich setzte im zweiten Abschnitt kurz vor der Drittelpause für Iserlohn im Powerplay nach (38.). Kurz nach Beginn des letzten Drittels war es wieder Gersich (42.), der für Iserlohn traf. Den Schlusspunkt setzte Taro Jentzsch schließlich in der 60. Minute.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Pinguins am Sonntag um 16:30 Uhr in der Eisarena gegen die Schwenninger Wild Wings.

