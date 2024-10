buten un binnen Fischtown Pinguins unterliegen Eisbären Berlin trotz Verlic-Doppelpack Stand: 11.10.2024 21:56 Uhr

Revanche missglückt: In der Deutschen Eishockey Liga mussten sich die Bremerhavener am Freitagabend in Berlin mit 3:4 (1:1, 1:0, 2:2) geschlagen geben.

Von Patricia Averesch und Helge Hommers

Im ersten Drittel der Neuauflage des Final-Duells um die vergangene DEL-Meisterschaft erzielten die Eisbären den ersten Treffer: Leonhard Pföderl traf in der 8. Minute zur Führung. Knapp drei Zeigerumdrehungen später schaffte Miha Verlic den Ausgleich (11. Minute).

Appendino vergibt Penalty

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Pinguins per Penalty die große Chance, das Spiel zu drehen. Doch Nicolas Appendino hatte im Duell mit Berlin-Keeper Jake Hildebrand das Nachsehen (30.). Statt der Bremerhavener Führung mussten die mitgereisten Pinguins-Fans einen erneuten Rückstand mitansehen: Eisbären-Stürmer Gabriel Fontaine traf kurz vor Ende des Mitteldrittels zum 2:1 für die Hausherren (36. Minute).

Im Schlussabschnitt erzielten die Bremerhavener im Powerplay zwar den Ausgleich durch den erneut treffsicheren Verlic (46.). Doch die Eisbären konterten schnell und gingen durch Frederik Tiffels in Überzahl wieder in Führung (49.). Mehr noch: In der 53. Minute erhöhte Gabriel Fontaine auf 4:2. Doch die Pinguins gaben sich nicht geschlagen und verkürzten über Phillip Bruggisser auf 3:4 (59.) – für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Heimspiel gegen München am Sonntag

Wieder auf dem Eis stehen die Pinguins am Sonntag – um 14 Uhr treten sie zuhause gegen den EHC Red Bull München an.

