buten un binnen Fischtown Pinguins unterliegen 2:4 im Eishockey-Spitzenspiel

Fischtown Pinguins unterliegen 2:4 im Eishockey-Spitzenspiel Stand: 20.10.2024 16:29 Uhr

Ingolstadt gegen Bremerhaven, Zweiter gegen Dritter – im Topduell des 11. DEL-Spieltages ging es ordentlich zur Sache. Doch die Pinguins kamen zu spät in Fahrt.

Von Petra Philippsen

Gerade einmal fünf Minuten waren am Sonntag gespielt, da schlug es im Tor von Kristers Gudlevskis bereits ein. Der bisher in dieser Saison so überragende Keeper der Fischtown Pinguins war machtlos gegen den Schuss von Austen Keating, der Ingolstadt mit 1:0 in Führung brachte. Nur zwei Minuten später legte Alex Breton das 2:0 nach. So hatten sich die Bremerhavener dieses Spitzenspiel sicher nicht vorgestellt.

Doch die Pinguins präsentierten sich an diesem Nachmittag nicht in Bestform. Das Spiel zu ungenau, zu viele Fehler unterliefen den Bremerhavenern. Und erst spät, dann zu spät, kamen die Tabellendritten kurz ins Rollen.

"Waren heute nicht 100 Prozent da"

Am Ende des zweiten Drittels waren es wilde 100 Sekunden: Jan Urbas gelang der 1:2-Anschlusstreffer – in der 39. Minute. Kurz darauf musste Nicolas Jensen nach einem kleinen Faustkampf auf die Strafbank, dennoch gelang Vladimir Eminger in der 40. Minute der 2:2-Ausgleich. Er nutzte einen kuriosen Torwartfehler von Devin Williams aus, dem der Puck auf den Rücken und dann ins Tor plumpste.

Doch das Aufbäumen der Pinguins wurde direkt wieder eingedämpft, denn Matthew Abt kassierte eine Strafe und Daniel Schmölz brachte Ingolstadt im Powerplay mit 3:2 in Führung (40. Minute). Zu Beginn des Schlussdrittels erhöhte erneut Keating zum 4:2 in der 44. Minute. Bremerhavens Coach Alexander Sulzer nahm bereits drei Minuten vor dem Ende Keeper Gudlevskis aus dem Tor, doch die Feldüberzahl konnten die Pinguins an diesem Nachmittag nicht mehr nutzen. Es war schlicht nicht das Spiel des Vizemeisters.

Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, sind nicht richtig reingekommen. Ingolstadt hat eine sehr hohe Qualität und sie haben es gnadenlos ausgenutzt, dass wir heute nicht 100 Prozent da waren.

(Pinguins-Coach Alexander Sulzer bei Magenta-TV)

