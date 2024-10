buten un binnen Fischtown Pinguins treten nach Gala-Wochenende auf die Euphoriebremse Stand: 07.10.2024 16:40 Uhr

14:0 Tore aus zwei Spielen – ein furioses und gleichsam erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Bremerhavenern. Nun erwartet die Pinguins in Prag eine echte Herausforderung.

Von Julian Meiser

Fünf Spiele in zehn Tagen haben die Fischtown Pinguins vor der Brust. Geschuldet ist das der Teilnahme an der Champions Hockey League (CHL), die dank der Vizemeisterschaft in der zurückliegenden Saison erreicht wurde.

Am Mittwoch tritt das Team von Trainer Alexander Sulzer in der CHL in Prag an, danach geht es mit dem Bus weiter nach Berlin, wo die Eisbären warten. Anschließend reist das Team wieder nach Bremerhaven, dann nach Schweden. Eine ungewöhnlich hohe Belastung zu Beginn der Saison.

Sebastian Furchner ordnet Kantersieg in Nürnberg ein

Des hohen Pensums wegen hat das Team am Montag trainingsfrei. Eine Regenerationsmaßnahme, um die "nötigen Körner zu sammeln", erklärt Manager Sebastian Furchner bei buten un binnen. Mit den erfreulichen Ergebnissen der vergangenen Tage habe der freie Tag aber nichts zu tun, betont er.

Matthew Abt feiert mit seinen Mitspielern den 5:0-Heimsieg gegen Iserlohn.

Besonders den 9:0-Sieg in Nürnberg möchte er nicht überbewerten. "Wir haben was fürs Torverhältnis getan, keine Frage. Aber es war bei weitem nicht so deutlich wie das Ergebnis", drosselt er die Euphorie.

Trotzdem ist der 42-jährige Ex-Profi voll des Lobes für seine Spieler: "Dass man zwei Spiele lang zu Null spielt, ist eine herausragende Leistung. Toller Defensivverbund, da gehören alle dazu – auch die Stürmer." Weiter sagt Furchner: "Beeindruckend war, dass wir bis zum Schluss konsequent gespielt haben." Der Einsatzwille habe über die volle Distanz gestimmt.

Aufgrund der Erfahrungen aus der letzten Saison und der Charaktere, die die Mannschaft besitzt, überrascht mich das nicht.

(Sebastian Furchner über die starken Leistungen trotz der Vielzahl an Spielen)

Aus diesem Grund sieht Furchner die Pinguins für das CHL-Spiel in Prag gewappnet: "Wir können mit breiter Brust nach Prag fahren und fahren natürlich auch dorthin, um zu gewinnen." Gleichwohl schätzt er die Tschechen als "läuferisch und technisch sehr starke Mannschaft" ein. Die Partie werde eine Herausforderung.

Furchner trifft auf seinen ehemaligen Trainer

Bammel hat Furchner vor den anstehenden Aufgabe in der neuen Prager Arena allerdings nicht. Auch weil er sich der Unterstützung der Fans gewiss sein kann: "Ich weiß von vielen, dass sie die Reise auf sich nehmen."

Der Bremerhavener Eishockeyfan an sich ist sehr reiselustig – auch wenn es unter der Woche ist.

(Sebastian Furchner über den zu erwartenden Support in Prag)

Sollten die Fischtown Pinguins am Mittwoch gewinnen, wäre ihnen der Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League sicher. Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel, weil Furchners ehemaliger Trainer Pavel Gross den tschechischen Topklub trainiert: "Für mich persönlich wird es auch speziell, weil mein Trainer aus zehn Jahren Wolfsburg dort das Sagen hat. Deswegen ist es auch für mich ein tolles Spiel."

