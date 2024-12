buten un binnen Fischtown Pinguins mit Arbeitssieg zurück im Ligaalltag Stand: 20.12.2024 21:48 Uhr

Die Champions Hockey League ist passé, aber für die Bremerhavener ging es direkt gegen Düsseldorf in der DEL weiter. Und sie mühten sich dabei zum 2:1-Sieg nach Verlängerung.

Drei Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Champions Hockey League haben sich die Fischtown Pinguins in der DEL mit Mühe zu einem 2:1 (1:1, 0:0:, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen den Tabellenletzten, die DEG Düsseldorf, gekämpft.

In der 8. Minute brachte Miha Verlic die Bremerhavener zwar mit 1:0 in der Eisarena in Führung, doch in der 12. Minute konnte Düsseldorf durch Alexander Ehl zum 1:1 ausgleichen. Beide Teams verteidigten gut, die Pinguins schafften es jedoch nicht, sich zwingende Chancen herauszuspielen. Dafür scheiterte Düsseldorf am Pfosten.

So ging es in die Overtime, in der Phillip Bruggisser die Bremerhavener erlöste (62. Minute).

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 20. Dezember 2024, 22 Uhr