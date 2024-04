buten un binnen Der nächste Abgang bei Werder? Dinkci zieht es offenbar nach Freiburg Stand: 04.04.2024 11:39 Uhr

Laut Medienberichten sieht mit Eren Dinkci das nächste Talent seine Zukunft nicht bei den Bremern. Derzeit ist der Stürmer noch an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Bei den Heidenheimern spielt Dinkci in dieser Saison groß auf. 26-mal kam er bisher in der Bundesliga zum Einsatz und stand dabei jedes Mal in der Startelf. In seinen Einsätzen erzielte er acht Treffer und bereitete vier vor. Nach Bremen wird der 22-jährige Stürmer im Sommer aber wohl nicht zurückkehren.

Zur neuen Saison streift Dinkci Medienberichten zufolge das Trikot des SC Freiburg über. Der Vertrag soll laut der "Badischen Zeitung" und der "Bild" schon unterschrieben sein. Dinkcis Vertrag bei Werder läuft noch bis 2025. Dank einer Ausstiegsklausel über rund fünf Millionen Euro soll er den Klub aber vorzeitig verlassen können.

Woltemade hat seinen Abschied schon angekündigt

Die Bremer würden den Vertrag mit ihrem Eigengewächs eigentlich gern verlängern. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann sagte dem Portal "Deichstube" aber bereits: "Man muss ehrlich sagen: Ganz einfach wird es für uns nicht. Es kann durchaus sein, dass er geht."

Werder verliert mit Nick Woltemade im Sommer bereits einen weiteren Offensivspieler, der in der eigenen Jugend ausgebildet wurde. Er hat seinen Abschied am Dienstag verkündet. Der 22-Jährige steht vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 4. April 2024, 11 Uhr