buten un binnen Bremerhavenerin Hoffmann erstmals für das DFB-Team nominiert Stand: 17.10.2024 13:01 Uhr

Die Stürmerin gehört bei den Länderspielen gegen England und Australien zum Kader von Bundestrainer Christian Wück. Von 2012 bis 2020 hat die 26-Jährige für Werder gespielt.

Derzeit spielt Giovanna Hoffmann in der Bundesliga für RB Leipzig. In dieser Saison sind ihr bisher drei Tore in fünf Partien gelungen. Ausgebildet wurde die gebürtige Bremerhaverin bei Werder. Mit 13 Jahren wechselte sie vom SC Lehe-Spaden an den Osterdeich.

Bei den Bremerinnen schaffte sie auch den Sprung in den Frauenbereich. Mit 16 Jahren debütierte sie für die Bremerinnen in der 2. Liga und spielte mit Werder im Anschluss auch in der Bundesliga, ehe sie im Sommer 2020 zum SC Freiburg wechselte. In diesem Sommer hat sie sich für den Schritt zu den Leipzigerinnen entschieden – und dort nun auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft.

Die Partie gegen die Engländerinnen findet am 25. Oktober um 20:30 Uhr im legendären Wembley-Stadion statt. Drei Tage später steht um 18:10 Uhr in Duisburg das Spiel gegen Australien an.

