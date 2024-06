buten un binnen Bremer Turnerin Schönmaier als Reservistin im Olympia-Team Stand: 23.06.2024 16:48 Uhr

Die drei Plätze im deutschen Turn-Team waren extrem hart umkämpft. Am Ende holte sich eine 16-Jährige das letzte Ticket. Doch Karina Schönmaier ist auch in Paris dabei.

Von Petra Philippsen

Karina Schönmaier hatte sich an diesem Wochenende noch ein kleines bisschen Hoffnung auf den großen Traum von Olympia gemacht. Am Ende war es aber doch ein Zweikampf um das letzte Paris-Ticket geworden, den das 16-jährige Stuttgarter Turntalent Helen Kevric beim nationalen Qualifikationsturnier in Rüsselsheim klar für sich entschied – und das vor der deutschen Rekordturnerin Elisabeth Seitz.

Seitz wird nun gemeinsam mit der 18 Jahre alten Bremerin Schönmaier als Ersatzturnerin das dreiköpfige Olympia-Team verstärken, so gab es der Deutsche Turnerbund am Sonntag offiziell bekannt.

Es war eine spannende Entscheidung und ich freue mich auf jeden Fall für Helen. Es ist richtig cool, dass sie es geschafft hat. Eli und ich werden weiterhin trainieren als gute Ersatzturnerinnen.

(Turnerin Karina Schönmaier in der ARD)

"Ich gucke auf die Spiele 2028"

Das Turnteam: Pauline Schäfer-Betz (2. von links), Helen Kevric (Mitte), Sarah Voss (2. von rechts) und die Ersatzturnerinnen Karina Schönmaier (links) und Elisabeth Seitz (rechts).

Pauline Schäfer-Betz, Sarah Voss und Kevric turnen nun für Deutschland bei den Spielen, Schönmaier und Seitz können sich in Paris nur bestmöglich bereithalten zum Einspringen, sollte sich eine Teamkollegin verletzten. Der Wettkampf wird erst einmal ohne die talentierte Bremerin stattfinden, eine wichtige Erfahrung dürfte Olympia als erstes Großereignis aber dennoch für Schönmaier werden.

Umso besser ist sie dann vorbereitet, wenn es in vier Jahren mit ihrem Debüt klappen sollte. Das bleibt Schönmaiers großes Ziel: "Ich habe noch viele Jahre vor mir, werde weiter hart trainieren und gucke auf die Spiele in Los Angeles 2028."

Persönliche Bestleistung von Schönmaier

Und die Hoffnungen der 18-Jährigen sind nicht unberechtigt. Denn in Rüsselsheim hatte es sich Schönmaier vor allem selbst beweisen wollen und mit 52,899 Punkten an den vier Geräten im Mehrkampf (Sprung, Boden, Schwebebalken, Stufenbarren) einen persönlichen Rekord geturnt. Sie belegte mit dieser guten Leistung den zweiten Platz hinter Kevric, die 55,532 Punkte erreichte.

Nach dem Reinschnuppern bei Olympia stehen im nächsten Jahr dann direkt zwei weitere Höhepunkte auf dem Programm: die Europameisterschaft Ende Mai in Leipzig und danach die deutsche Meisterschaft in Dresden. "Das ist beides quasi vor der Haustür", freute sich Schönmaier, die inzwischen am Stützpunkt in Chemnitz lebt und trainiert, "das wird besonders für mich und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal Vollgas geben."

